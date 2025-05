Gloria Camila no se muerde la lengua y apunta directamente a Gema Aldón: "Yo no abro cajones de porquería como ella"

suma un nuevo capítulo. La hija de José Ortega Cano ha respondido con mucha firmeza a las críticas que su exhermanastra lanzó en los últimos días en varios programas de Telecinco. El cruce de declaraciones entre Gloria Camila Ortega y Gema Aldón. La hija de José Ortega Cano ha respondido con mucha firmeza a lasen los últimos días en varios programas de Telecinco. Sin perder la calma, Gloria quiso marcar distancia y dejar clara su postura en TardeAR tras los últimos comentarios que hizo Gema públicamente sobre la familia Ortega.

llegó a insinuar que el extorero "nunca estuvo enamorado" de su madre y que "arrastraba algo en la conciencia" relacionado con la muerte de Rocío Jurado. Gloria Camila no se quedó callada: "Se está metiendo en terrenos pantanosos que no debería. Si no lo ha vivido, que no acuse injustamente", dijo ante las cámaras de Telecinco. Tan solo hace unos días, en Fiesta, Gloria Camila contestaba a las declaraciones que Gema Aldón había hecho en una entrevista. En ella, la hija de Ana María Aldónde su madre y que "arrastraba algo en la conciencia" relacionado con la muerte de Rocío Jurado. Gloria Camila no se quedó callada: "que no debería. Si no lo ha vivido, que no acuse injustamente", dijo ante las cámaras de Telecinco.

defendió su postura afirmando que tanto ella como su madre habían aguantado mucho durante su tiempo dentro de la familia Ortega. " Gema Aldón no se quedó atrás. En TardeAR,afirmando que tanto ella como su madredurante su tiempo dentro de la familia Ortega. " Esa familia está rota desde dentro ", dijo. También recordó que Gloria le dedicó la canción “Rata de dos patas” durante su paso por Supervivientes, gesto que consideró malintencionado.

Este jueves, de nuevo en TardeAR, Gloria Camila retomó el asunto, aunque esta vez con un tono más prudente. "Me voy a mantener al margen por respeto a mi padre y a mi hermano", aseguró. Pero ante la insistencia de los colaboradores, añadió: "Yo he hablado hasta donde he querido. No entro en guerras con nadie, no abro cajones de porquería como ella".

La conversación se intensificó cuando se abordaron los supuestos desprecios y actitudes de Gloria Camila hacia Gema en el pasado. Aldón sostuvo que había convivido con ella y conocía su forma de actuar: "Lo hace muy sutilmente, pero lo hace". Gloria, por su parte, explicó que todo respondía a un proceso complicado de adaptación: "Yo era una niña que de repente pierde a su madre, mi padre se vuelve a casar y su mujer se queda embarazada, todo fue muy rápido. Cada uno lo gestiona como puede".

Paloma Barrientos, Gema Aldón y Gloria Camila. 'TardeAr'.