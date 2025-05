Sebastián Yatra, cantante: “Una vez me metieron en la cárcel por saltar por un balcón”

Hace unas semanas, Sebastián Yatra se camufló entre el público de El Hormiguero, y lanzó un guante a Pablo Motos para visitarle pronto. Dicho y hecho. Este 12 de mayo, el artista volvía al programa de Antena 3 con un nuevo disco debajo del brazo, Milagro, que sale a la venta este viernes 16 de mayo. Allí concedió una entrevista en la que se abrió en canal, e incluso habló de un llamativo episodio de su pasado: estuvo en la cárcel por saltar por un balcón, y pasó hasta 27 horas privado de libertad.

Pablo sacó el disco en cuestión y Sebastián alucinó: “Es la primera vez que lo veo en físico”, admitía el artista colombiano. Para él era importante pasar por El Hormiguero porque, le decía a Pablo, “me la paso tan bien contigo, con el público…”.

“¿Cuando sacas un disco nuevo ¿tienes miedo o ya confías en tus seguidores?”, quería saber el presentador. “Confío en mis seguidores, pero a veces no confío tanto en mí. En el estudio soy superpleno, escribiendo soy feliz”, relataba. En este nuevo disco Yatra bucea “muy profundo en mi corazón, en la letra y la melodía”, y es el fruto de tres años de trabajo.

Sobre la elección del título, Sebastián explicó que cada uno tiene un concepto de milagro, como “esa cosa gigante que pasa una vez en la vida”. Pero para él “un milagro puede ser algo tan sencillo como cambiar la perspectiva” y celebrar “los pequeños milagros de la vida”. Así, intenta que el público “vea su vida, la acepten y la vean con todo el agradecimiento del milagro” que es tener “un cuerpo, tener conciencia y encontrarnos con personas bonitas”.

“En la portada pareces un inglés saliendo de un balcón…”, deslizaba Pablo Motos en un momento dado. “¿En Benidorm?”, preguntaba el cantante, que entonces soltó la bomba: “Una vez me metieron en la cárcel por saltar por un balcón”. Sucedió cuando tenía 18 años, “en Panamá, La Florida. No les recomiendo saltar balcones…”.

Llegó a estar “27 horas en la cárcel”, y la experiencia la define como algo “complicado”. “Lo pasé mal, pero fue una experiencia interesante y me hizo valorar mucho la libertad”, apuntaba. Lo detuvieron con un amigo, y convivió con “un tipo que no conocía”. “En la noche me metieron en mi celda, muerto del susto. Entré superlento”, relató. A pesar de todo, con el otro individuo consiguió encontrar cosas en común, y no duda en decir: “Nos hicimos amigos”.

Sebastián Yatra en 'El Hormiguero' con Pablo Motos.

La entrevista continuó con Yatra repasando la creación de su disco, su relación con Tom Hanks o sus gustos a la hora de salir de noche. E incluso reconoció que le cuesta mucho cantar el tema que hizo a dúo con Bisbal: "Le bajo medio tono, me queda muy alta".