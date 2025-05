Isabel Rábago arremete duramente contra Bertín Osborne en 'Y ahora Sonsoles': "No lo entiendo, me chirría"

Bertín Osborne vuelve a estar en el foco mediático, y esta vez no por sus proyectos televisivos ni por su vida sentimental, sino por una fotografía que ha dado mucho de qué hablar. En la imagen, publicada por la revista Semana, se ve al presentador de 70 años luciendo su físico en plena travesía en barco. Desde que salió a la luz, la instantánea ha provocado un aluvión de comentarios en los programas de corazón, e Y ahora Sonsoles no ha sido la excepción.

La tarde de este miércoles, 7 de mayo, Sonsoles Ónega abrió el debate con un comentario que dio pie a una conversación de lo más jugosa en plató: “Bertín, que tiene cuerpazo a los 70. Lo hemos visto en un barco”, decía con esa mezcla de complicidad y sorpresa que ya es marca de la casa en el magacín de Antena 3.

La imagen captó la atención de varios de los tertulianos. En ella, Osborne aparece relajado, vestido únicamente con unos pantalones vaqueros, cinturón y gafas de sol. Un look que no pasó desapercibido para Isabel Rábago, quien no se cortó a la hora de dar su opinión: “Me vais a perdonar, pero es una cuestión de estética”.

La colaboradora fue aún más directa al analizar la elección de vestuario: “Un hombre con pantalones y un cinturón... no lo entiendo muy bien”, dijo con tono crítico. Y fue más allá: “Me chirría”, zanjó ante las cámaras, abriendo un pequeño fuego cruzado con el resto de tertulianos. La siguiente en intervenir fue Paloma García-Pelayo, quien aportó un poco más de contexto sobre la famosa fotografía.

La periodista confesó haber hablado con el propio Bertín y reveló el origen de la instantánea: “Desde ahí hicieron una pequeña travesía hasta Mallorca para ver el barco de otro amigo. Es una travesía muy corta, realmente”, explicó, dejando claro que no se trataba de una pose estudiada, sino de un momento captado durante un viaje privado desde el puerto de Barcelona.

Colaboradores en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

García-Pelayo también quiso aclarar que la imagen va más allá: “No estaba cuidando su postura, estaba relajado”, dijo, comparando esta escena con otras portadas más producidas del artista. Y añadió: “Evidentemente sigue en forma. El año pasado le fue regular porque se la pasó con problemas de salud, pero está muy recuperado”.

La conversación volvió a pasar por Isabel Rábago, quien reafirmó su punto de vista: “Es que me chirría”, insistió. Pero también matizó su postura con una frase que causó sonrisas entre los demás tertulianos: “Pero que me encanta ver a los hombres en las portadas luciendo cuerpo”. Bertín Osborne, sin quererlo, ha vuelto a convertirse en el protagonista de la semana, demostrando que sigue dando que hablar. Actualmente, el presentador se encuentra centrado en Tu cara me suena, programa en el que ha demostrado ser un auténtico personaje de lo más camaleónico.