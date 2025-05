Belén Rodríguez confirma el nombre de sus enemigos congelados: de Carmen Alcayde a un colaborador de 'Tardear'

Telecinco tenía preparado un as bajo la manga ante el estreno de La familia de la tele, en TVE. Tardear había cebado a su audiencia con una esperada intervención en el plató del programa. Así, como se pudo ver en la emisión de este lunes, Belén Rodríguez iba a desvelar el nombre de las personas que tenía 'congeladas' por diferentes motivos.

Lo de meter en congeladores a gente ya ha sido un tema recurrente en las sobremesas de Telecinco. Cristina Tárrega fue acusada por Máximo Huerta de haber realizado estas malas artes con sus enemigos más cercanos. De hecho, la periodista desmintió por completo esta leyenda urbana sobre su persona y arremetió con dureza sobre el colaborador de El programa de AR.

El equipo de Tardear hizo traer el congelador de Belén Ro al plató y la colaboradora dio una auténtica master class sobre cómo tienes que congelar a tu enemigo. En la cámara frigorífica había hasta seis manzanas que representaban, cada una, a las víctimas elegidas por Rodríguez.

Frank Blanco fue cogiendo cada manzana y mostrando el nombre que guardaba cada una en su interior. La primera víctima fue Luitingo, expareja de Jessica Bueno y concursante de GH VIP. "Yo lo pasé muy mal cuando estuvo en Gran Hermano. Me he arrepentido y no quiero descongelarlo para no crearle el mal porque es mejor que esté en el congelador que fuera. Ahora, está en peligro porque no sabemos descongelar", apuntaba Belén Ro.

El segundo nombre fue desvelado por Verónica Dulanto, la otra presentadora del magacín vespertino de Telecinco. "No podemos decir el nombre", interrumpía Frank Blanco el momento. "Puede tener consecuencias graves y tengo que consultarlo", apuntaba Dulanto. "Es un directivo de televisión muy conocido por nosotros. Ha tomado muchas decisiones", señalaba Blanco. Finalmente, no pudieron desvelarlo. "Tampoco está en las grandes alturas", matizaba Belén Ro.

El congelador de Belén Rodríguez, en 'Tardear

El tercer nombre en discordia fue el de Carmen Alcayde. "Ya lo he dicho otras veces. Me hizo mucho daño y yo le fastidié su paso por Gran Hermano VIP. La tengo congelada por costumbre, yo ahora la defiendo y quiero que gane Supervivientes", comentaba la colaboradora.

La cuarta persona hacía referencia a "un exnovio". "Siempre hay que tener a uno en el congelador. No voy a dar más datos", señalaba Belén Ro. La quinta víctima del congelador de la colaboradora sería un compañero actual de Tardear. "Este nombre no lo podemos decir", guardaba Frank Blanco la identidad de esta persona.

Un enigma que deja sobre la mesa a quién podría hacer referencia. Actualmente, Belén Rodríguez comparte plató con varios compañeros y cualquiera podría ser el nombre congelado en las manzanas de su cámara frigorífica.

El último congelado de Belén Ro era Silvia Pantoja. "Me reconcilié ayer con ella pero no me dio tiempo a sacarla del congelador", confesaba la colaboradora de Tardear sobre la cantante. "Yo nunca hago daño, solo me protejo. No soy yo la que empiezo. Todos me han hecho daño", puntualizaba Belén Ro sobre su técnica.

Por su parte, Cristina Tárrega también se animó y dio el nombre de a quién congelaría: "A las únicas personas que me han hecho daño son dos, un matrimonio del horno que hacen un dulce buenísimo". Un comentario velado por parte de la periodista sobre sus enemigos. Incógnita total.