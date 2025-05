Alessandro Lequio no se corta y señala a Anabel Pantoja por el vídeo de su parto: "A mí me da un poquito de asquito"

Parece que quedó en el olvido, pero el pasado mes de enero supuso un cambio radical en la vida de Anabel Pantoja y su pareja, David. Un juzgado de Las Palmas abrió una investigación por un presunto caso de maltrato infantil tras el ingreso hospitalario de su hija, Alma.

Actualmente la investigación continúa en marcha y los recursos presentados por David parecen que han alargado los plazos. Ahora, Anabel vuelve al ojo del huracán tras publicar un vídeo en sus redes sociales. El motivo no fue otro que celebrar con sus seguidores el Día de la Madre. Las imágenes no estuvieron exentas de polémicas y Alessandro Lequio no dudó en dar su opinión.

De esta manera, en Vamos a ver abordaron este polémico tema. "Creé una vida, y naciste tú mi Alma. Para siempre tú y yo. Felicidades a todas las Madres de este mundo por luchar por sus hijos", se expresaba la sobrina de Isabel Pantoja en su cuenta de Instagram.

En el vídeo se puede ver como Anabel empieza con las contracciones del parto, cómo fue su ingreso hospitalario y el momento exacto del parto. Además, también se puede ver cómo su pareja, David Rodríguez, le acompaña en este momento tan especial para ambos.

En este sentido, el presentador Joaquín Prat fue el primero en comentar las impactantes imágenes del parto de Anabel Pantoja: "Pues qué bien, muchas felicidades por celebrar su primer Día de la Madre". Un comentario que no compartía Alexia Rivas, colaboradora del magacín.

"Me parece super innecesario porque creo que hay cosas que te puedes guardar para ti. No solo es tu privacidad sino también la de tu hija. Cuando sea mayor va a ver cómo su madre le ha expuesto. Además de innecesario, lo digo por el proceso por el que pasa. No es fácil y está la niña de por medio", señalaba de manera clara, Alexia Rivas.

"Tienes que guardarte algo para ti y algo como vuestro de pareja", opinaba en la misma línea, Giovana González. "Se puede hacer una felicitación bonita y evitar ciertas cosas que son innecesarias", apuntaba también Kike Calleja.

"Anabel es así y ya lo hemos visto antes, por eso tiene los seguidores que tiene y a la gente le gusta su contenido", salía en su defensa, la presentadora Adriana Dorronsoro. Posteriormente, Alessandro Lequio no dudaría en dar su opinión sobre este tema.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Cada uno es libre de gestionar su intimidad como quiere, pero creo que esto es traspasar todos los límites y fronteras del pudor y de la intimidad. Esto no es la intimidad de tu cuerpo, es la de la maternidad que es lo más grande que hay en este mundo", apuntaba el tertuliano.

"A mí me ha dado un poco de asquito, lo tengo que decir. De la misma manera que ella lo sube, yo puedo decir lo que siento cuando lo veo", no dudaba en expresarse el italiano. Finalmente, el presentador Joaquín Prat reprendía las palabras del polémico colaborador: "No se ve nada que provoque ese sentimiento".