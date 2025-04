Tamara Falcó recomienda a Pedro Sánchez ir al funeral del Papa Francisco: “Le iría bien a nivel espiritual”

Cristina Pardo es una de las habituales de la tertulia de los jueves de El Hormiguero. Pero en esta ocasión no estaba presente en el plató de Pablo Motos en Antena 3, sino que se encontraba desplazada hasta Ciudad del Vaticano. Y es que está allí para informar sobre el funeral del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes.

Y es que, inevitablemente, la tertulia del magacín volvería a hablar sobre el difunto líder del catolicismo, como en el martes anterior, y también sobre su funeral. Un funeral al que no acudirá Pedro Sánchez, aunque Tamara Falcó le ha recomendado abiertamente desde Antena 3 que vaya, porque “a nivel espiritual le iría tan bien”.

Así, Cristina Pardo aseguró sentirse “un poco mayor” para hacer de reportera. “Hay horas en la que la actualidad está más parada, pero hay más runrún sobre el cónclave, que tendrá lugar en la primera quincena de mayo”, apuntaba la periodista. “Tengo la sensación de estar cubriendo un acontecimiento histórico y así lo estoy viviendo”, añadía.

La imagen y el sonido no eran demasiado buenos en la conexión, y por ello, Pablo Motos optó por despedir a Cristina Pardo. Pero en el plató, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó continuaron hablando del asunto. Juan, en concreto, aseguró que “los medios de comunicación deberíamos hacer una reflexión sobre lo pesado que nos ponemos” con ciertos temas, como la muerte del Papa.

“Es una noticia importantísima, es indiscutible. Tiene que tener una gran cobertura, pero hay un momento en el que no hay nada que contar”, sentenciaba. Algo con lo que no comulgó Tamara Falcó: “Era un papa muy querido, muy sabio, que nos ha dado muchas lecciones y demuestra lo querido que era”.

Otro tema que se tocó en El Hormiguero fue que Pedro Sánchez no irá al funeral del Papa, algo que Juan del Val no comprendía. “Van a ir 50 jefes de Estado y 10 reyes y si él no lo explica, y la vicepresidenta del gobierno miente, porque dice que el presidente y el rey no pueden coincidir, y es falso, nosotros podemos especular”. Para el escritor, su ausencia “tiene que ver con lo humano. Un megalómano no se encuentra a gusto en la segunda fila, y cuando va el rey él está en segunda fila, y no lo lleva bien”.

En ese sentido fue cuando Tamara Falcó recordó que Sánchez visitó al Papa Francisco en 2021 “y tampoco tiene tanta lógica (la ausencia), y además, no deja de ser nuestro representante, y en España hay un 55%$ de población que se considera católica, y creo que estaría bien que fuera”. “Pero a nivel más espiritual le iría tan bien”, añadía Tamara Falcó como coletilla. Un guante que recogió Juan del Val primero: “Eso ya es otra cosa, a lo mejor sí”. “Eso es ya otro tema”, confirmaba Pablo Motos, antes de cambiar de tercio.