La elegante salida de Chenoa con David Broncano al ser preguntada por Antena 3: "A mí lo que me gusta es currar"

Chenoa fue la encargada de abrir La Revuelta esta semana, en un momento en que el espectador podrá verla hasta en dos prime time semanales: cada viernes, en Tu cara me suena, y a partir de este miércoles, en The Floor. La mallorquina será presentadora del nuevo concurso de Televisión Española, cuyos derechos antes tenía la cadena de Atresmedia.

Como de costumbre, David Broncano jugaba a hacerse el despistado en estas cuestiones. "Vale, ¿tú estabas en Antena 3? ¿Puede ser de los primeros trasvases de Televisión Española a Antena 3 últimamente?", preguntaba el presentador de la La 1.

La cantante no pudo ser más sincera: "Bueno, es que a mí lo que me gusta es currar. Con los equipos que curro, curro bien. No me llevo mal con nadie y trabajo, que es lo que quiero". Tras el sonoro aplauso del público del teatro Príncipe de Gran Vía, Broncano insistía: "¿Qué es lo último que hiciste ahí [en Antena 3]?".

"Estoy ahora", respondía Chenoa, descolocando a David: "Ah. ¿A la vez? ¿Agente doble?". "Bueno, en realidad, soy triple", aclaró la invitada. Y es que, en efecto, a partir de septiembre, la artista se pondrá al frente de una nueva edición de Operación Triunfo en Prime Video.

"Eso Pablo I no lo va a permitir", bromeó Grison, refiriéndose a Motos. "¿Estás en tres cadenas a la vez?", insistió el conductor. Antes de que la balear pudiese responder, Marcos explicó que no era una situación tan peculiar, pues, el otro día, se topó con Santiago Segura "en La 1, en Antena 3 y en Telecinco".

David Broncano, presentador de 'La Revuelta'. RTVE

"¿Se puede?", se planteó Broncano, que recibió de nuevo una elegante contestación por parte de Chenoa: "Claro. Es que si te llevas bien con la gente, sí. Tú es que tienes problemas". "Yo no tengo problemas", le corrigió el comunicador de la pública. Es más, se animó a contar un encuentro que tuvo con "un directivo de Antena 3 de alto rango".

"Me encontré con un directivo de Antena 3, de los de alto rango, y hablamos un rato. Me cayó muy bien el señor. Me dijo: 'Esto es bueno para todos, que haya competencia'. No hay problema ninguno", remarcó David, en referencia a esa batalla diaria que libran La Revuelta y El Hormiguero en el access prime time televisivo.

Así es 'The Floor'

The Floor es un emocionante concurso donde cien participantes compiten por dominar un gigantesco tablero digital dividido en cien casillas, cada una de las cuales representa una categoría de conocimiento distinta. El juego es simple: retar al oponente, ganar sus casillas y conquistar todo el tablero.

En sucesivos duelos rápidos e intensos, los participantes deben identificar imágenes, sonidos o responder a preguntas más rápido que sus rivales. Cada concursante mostrará su personalidad programa tras programa. Diversidad, emoción y estrategia se combinan en esta carrera por el dominio total.