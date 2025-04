Conmoción en 'El Chiringuito' por la muerte de 'El Loco' Gatti: "Imprevisible, políticamente incorrecto y cariñoso"

"Nos ha dejado 'El Loco'. Nos ha dejado 'El Loco' Gatti". Con estas dolorosas frases arrancaba Josep Pedrerol El Chiringuito de Jugones de este domingo, 20 de abril. El exfutbolista y colaborador del programa de Mega fallecía a los 80 años tras dos meses de ingreso por una neumonía y una insuficiencia renal, complicaciones derivadas de una operación de cadera.

"Hace 18 años que le conozco. Empezamos en Club de Fútbol, luego en Punto Pelota y El Chiringuito", recordaba un Pedrerol completamente emocionado, reteniendo las lágrimas en los ojos. El presentador de la tertulia futbolística empezó su despedida haciendo un retrato de un hombre que, pese a su enorme carisma, era un "gran tímido".

"Al principio le confundían con 'El Mono' Burgos, pero 'El Loco' nunca había jugado en España. Luego ya supieron quién era. Entendieron que era un personaje diferente. Imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso y un gran comunicador. Y muy nuestro. Y un gran tímido", señalaba Josep.

Es más, el periodista catalán desvelaba una curiosidad sobre el argentino: "Antes del programa, se colocaba solo, detrás de las cámaras. Pensando, preparándose el programa. Cuando se encendía el piloto rojo, aparecía el gran 'Loco' Gatti. Con toda la fuerza del mundo. Y con esa fuerza le hemos conocido".

"Durante el coronavirus nos dio un susto grande también. Pero ya no lo ha podido superar. Aquí nos quedamos con sus grandes momentos. Yo me he enfadado muchas veces con él, a veces se calentaba", reconocía Pedrerol, quitándole hierro a esos momentos de tensión con el histórico portero de Boca Juniors: "Es vuestro 'Loco'. Y el nuestro. Muchas noches compartidas".

🖤 Nos ha dejado el Loco Gatti.



💫 Te echaremos de menos, Hugo. Muchísimo.



De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv... descansa en paz. pic.twitter.com/6gYeq7TVO4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2025