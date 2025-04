Adiós a Almácor en 'Supervivientes': el concursante, a lágrima viva, se ve obligado a abandonar por una grave lesión

En Supervivientes, las cosas pueden cambiar en tan solo unos instantes. Y si no que se lo digan a Almácor. El pasado domingo, su novia le daba una sorpresa viajando a Honduras y ambos protagonizaban una romántica pedida de matrimonio. Poco después, el concursante se lesionaba el brazo de gravedad durante una prueba.

Este martes, en Tierra de nadie, que registró récord de la edición con un 20,7% y 1.471.000 espectadores, Carlos leería en directo el parte médico. Es decir, el escrito que determinaba si el artista podía continuar o no en el reality show de Telecinco. "Es como me pasó a mí. Que tú estás fuerte, pero tienes una faena como la de Almácor y...", señalaba Carmen Borrego desde plató.

En su primera conexión con el joven de 27 años, Sobera remarcó que le veía con el ánimo subido. El presentador de Mediaset avanzó que, en breves, verían imágenes inéditas de la caída del domingo. "Lo bueno es que estoy prometido", bromeaba el robinsón, intentando mantener una actitud positiva.

En dicho vídeo, se recordaba cómo había sido el traspié del finalista del Benidorm Fest 2024, que se cayó y golpeó el brazo y el hombro al intentar pasar de escalón para avanzar en un puente. Al alicantino le tuvieron que inmovilizar el brazo con un cabestrillo, tras aplicarle hielo en la zona.

En los minutos finales de la gala conducida por Sobera, Laura Madrueño pidió a Almácor que abandonase la palapa y accediese a la zona de nominaciones. Allí escucharía el comunicado de los sanitarios. "Es el momento definitivo, acaban de entregarme el sobre con la decisión del equipo médico respecto a tu continuidad en Supervivientes", adelantaba el también presentador de First Dates.

Almácor se derrumba al conocer que no podrá continuar en 'Supervivientes'. Mediaset España

Pasado un minuto por una breve pausa publicitaria, Carlos leía: "El pasado domingo, Almácor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro". Acto seguido, pasa a comentar los pasos que debía seguir para recuperarse.

"En las pruebas efectuadas, se confirma la presencia de una lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas, además de posterior rehabilitación", explicó Sobera. Obviamente, este parte médico y las exigencias del concurso eran incompatibles.

Almácor no pudo evitar echarse a llorar: "¡No me lo puedo creer, tío!". El comunicador vasco confirmaba lo evidente: "Por todo ello, Almácor, no puedes seguir en Supervivientes y debes regresar a España". "¡No me jo..., bro!", lamentaba el cantante de Brillos Platino, al que ni las palabras de su chica desde España le animaban. "¡Soy un patoso, tío!".