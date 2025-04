La 1 emite por sorpresa un programa atemporal de 'La Revuelta': "Si la gente está viendo esto, algo ha pasado"

En Semana Santa, algunos espacios televisivos deciden no gastar balas -es un periodo de menor consumo- y emitir reposiciones. Es una opción a la que se acogen programas como El Hormiguero. Sin ir más lejos, este lunes, ofreció la entrevista con la que abrió la temporada 2023-2024, la de Isabel Pantoja.

Este año, con su irrupción en el access prime time, quedaba saber qué determinación tomaría La 1 con La Revuelta. Todo indicaba que se decidirían también por las reposiciones. Sin embargo, David Broncano y los suyos se guardaban un as bajo la manga.

Un as que ellos mismos dejaron al descubierto este lunes. Tras la sección de Lalachus, en la que, por cierto, se hizo alusión a los Ondas, aparecía en pantalla el cómico Juan Dávila. "Ricardo, me estoy dando cuenta de una cosa, ahora que hemos hecho un chiste de Errejón. Tú sabes lo que pasa con el programa de hoy, ¿no?", quiso saber el presentador de TVE.

Broncano insistía: "Pero, la gente lo sabe, ¿no?". Acto seguido, procedía a explicarse: "Ya lo cuento, no vaya a ser que esto salga dentro de 5 meses y haya pasado algo con Errejón. Si la gente está viendo esto en casa, es que algo ha pasado". Dávila le miraba desconcertado: "¿Eh?".

Todos en plató se reían, sin entender la situación. "Esto luego lo quitamos si hace falta. El día que se está grabando esto físicamente se emite otro programa. Entonces, lo que estamos grabando hoy es una cosa que se puede emitir en los próximos meses", aclaraba David.

Que sirva este vídeo como ejemplo para cuando los invitados preguntan "¿qué es petting?" #LaRevuelta @JuanDavilaActor pic.twitter.com/i0aOCvdscD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 14, 2025

Es decir, estaba previsto que esta entrega saliese a la luz "esta temporada", pero sin fecha determinada. Algo así como un programa de reserva. De hecho, si se visualiza desde Movistar Plus+, está catalogado como el número 35, por lo que debió grabarse a principios de noviembre de 2024. El 34, con Mario Casas y Carín León en el teatro Príncipe, se emitió el 7 de noviembre.

Se desconoce la existencia de más grabaciones de 'emergencia' que usar estos días o si la pública tirará de reposiciones de La Revuelta, como su rival. La única verdad es que el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa volverá el próximo lunes, 21 de abril.

"Si te mueres, no lo emitimos"

"Claro, si mueres tú, pues no lo emitimos. No hemos hablado de eso. Si te pasa algo de aquí a que se emita, ¿quieres que lo emitamos o no?", preguntó el conductor al humorista. "Sí, sí, hay que aprovechar mi muerte como sea. Eso funciona", aceptó Juan.

Por si fueran pocas sorpresas, una más, esta vez de boca de Juan Dávila. Según confirmó en mitad de su entrevista, el invitado de ese día iba a ser otro. "Han tenido la decencia de no decirme quién es", explicó el que fue colaborador de formatos como Y ahora Sonsoles (Antena 3) o La última noche (Telecinco).