Emma García, presentadora de 'Fiesta': "El problema de Anabel Pantoja es la actitud que tiene, no lo que ha dicho, es la forma"

Anabel Pantoja vuelve a ser noticia, esta vez debido a su actitud con la prensa. El pasado mes de enero marcó un antes y un después en la vida de la influencer y su pareja, David Rodríguez. El Juzgado de Instrucciones de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación por un presunto caso de maltrato infantil tras el ingreso de su hija, Alma.

La pequeña estuvo ingresada durante varias semanas debido a unas lesiones que llevaron a activar el protocolo judicial. Aunque actualmente la investigación continúa, hay varias aristas por resolver.

Tan solo el 9 de abril la pareja se sumó un nuevo trance: una acusación interpuesta por el letrado Jesús Alexis Bethencourt Rosillo, quien advirtió "nuevas conductas de explotación infantil, que no tienen una concreta tipificación en el Código Penal", tal y como se señaló desde Canarias 7. Asegura que la pareja utilizaba el día a día de la menor para un fin lucrativo en redes.

A pesar de la pesadilla que están viviendo, durante este domingo, 13 de abril, se les vio disfrutando de las procesiones por las calles de Córdoba. Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención a los integrantes de Fiesta, programa de Telecinco, sino que destacó la actitud de la sobrina de la tonadillera frente a las cámaras.

"Por primera vez se han visto a los tres disfrutando de este Domingo de Ramos", comenzó diciendo Arabella Otero, reportera del magacín, quien explicó que la pareja se encontraba en la ciudad andaluza por la participación del fisioterapeuta como costalero de la Hermandad de La Esperanza, una de las cofradías que sale a procesionar.

Tras la explicación, se dio paso a la entrevista a Anabel Pantoja. "Solo saber cómo estás y nos vamos, Anabel. Lo menos que quiero es molestarte", se escuchó decir a la reportera. "Estoy tranquilamente esperando a que venga el paso. ¿Me dejáis que vea a David, por favor?", respondió la influencer.

"¿Para ver a David en su primer año como padre?", volvió a preguntar Otero. Anabel Pantoja rechazó nuevamente una respuesta: "¿Me dejáis por favor? Gracias", expresó ante las cámaras de Fiesta.

Colaboradores del programa. 'Fiesta'.

"La sonrisa muy forzada. Parece mentira que no sabe dónde está. Es muy fácil ser mínimamente amable", sentenciaron desde plató. Amor Romeira no pudo contenerse: "Ojalá todo el mundo pensara como tú. Le han hecho acoso y derribo con lo que le ha sucedido con su benita y con un estigma que va a proceder en el futuro que no se va a borrar", puntualizó, dejando muy clara su postura a favor de la sobrina de Isabel Pantoja.

"Esto no es de ahora. Anabel es siempre así, no solamente ahora que está siendo devota de la Virgen. Yo entiendo que sea tu amiga, pero es que no le cuesta nada ser más amable", espetó Alexia Rivas, colaboradora habitual del programa.

"El problema de Anabel es la actitud, no lo que ha dicho, lo que no ha hecho o lo que tenga que hacer, es la forma", se escuchó a decir a Emma García, presentadora del magacín, quien no dudó en expresar su opinión. "Cuesta mucho más ser desagradable, como ha hecho hoy, que contestar a las preguntas. Sabes que va a haber prensa, te lo quitas en un minuto", puntualizó por su parte Almudena del Pozo.

"Yo creo que ella está en una situación límite, donde acaba de salir una nueva acusación de un abogado y hay que entender dónde están las personas", contestó nuevamente Romeira a los comentarios de sus compañeros. "Antes de que pasaba la movida con la niña se han comentado en esta cadena muchos vídeos de Anabel siendo extremadamente borde con la prensa cuando se había sentado en otro programa cobrando un pastizal", indicó finalmente Alexia Rivas.