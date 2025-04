Jorge Javier habla sin reparo sobre el Emérito: "Juan Carlos I no se conforma con pasar a la historia como un mal rey"

Jorge Javier Vázquez vive uno de sus momentos más dulces en televisión. El presentador catalán está cosechando sus mejores datos de audiencia al frente de El Diario de Jorge. El formato vespertino de testimonios de Telecinco sumó el pasado martes su segunda mejor cuota histórica (11.6% de share y 779.000 espectadores) tras el récord histórico de share conseguido el pasado lunes.

Sin duda, buenas noticias para Jorge Javier que también lidera con éxito las galas de los jueves de Supervivientes 2025. El pasado jueves, el reality de supervivencia extrema de Honduras firmó su mejor dato de la edición al anotar un 23,5% de share y 1.647.000 espectadores.

Además de ser uno de los presentadores más pluriempleados de la pequeña pantalla, el de Badalona deja su firma de autor en un blog de Lecturas. Allí, da rienda suelta a los temas de actualidad y también se abre en canal sobre ciertos temas personales.

De esta manera, en su publicación de este miércoles se ha centrado en toda la polémica alrededor del rey emérito y su denuncia a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y reconocido político por sus apariciones en los medios de comunicación.

"Juan Carlos I lo ha demandado y con dicho motivo se ha paseado por todas las televisiones. Juan Carlos I y Revilla se parecen mucho. Entre campechanos anda el juego. Revilla es un personaje que siempre funciona en televisión. Gusta y se gusta. El tamaño de su ego es directamente proporcional a su presunta humildad", comenzaba señalando tanto al exmonarca como al cántabro.

Posteriormente, el presentador de El Diario y Supervivientes calificaba que el rey emérito había sido "torpe" demandando al político cántabro y que Revilla ha estado "listo" dando entrevistas a diestro y siniestro para manifestar su decepción con el monarca. "En toda esta historia queda patente que el rey emérito no tiene quien le aconseje", hablaba sin reparo Jorge Javier Vázquez.

"Enfrentarse a Revilla es un suicidio. Pero sobre todo es una muestra más de su egocentrismo. Pese a que él tenga muy claro que su silencio le vendría de perlas a la monarquía, se lo pasa por el forro porque no está preparado para aceptar la indiferencia. Juan Carlos I no se conforma con pasar a la historia como un mal rey", no dudaba en apuntar directamente en su blog de este miércoles.

"Vamos sabiendo más cosas y más rechazo nos provoca"

Además, dejaba una reflexión que podría coincidir con el pensar de muchos españoles: "Está haciendo méritos para convertirse en el más grotesco de los Borbones. Quién nos lo iba a decir. Cuando no lo conocíamos lo teníamos puesto en un altar. Conforme vamos sabiendo más cosas de él, más rechazo nos provoca".

Después de finalizar sus opiniones sobre Juan Carlos I, también quiso dedicar unas líneas al éxito que cosecha El diario de Jorge y explicar los motivos por los que no ha dejado la televisión.

Jorge Javier, en 'El diario de Jorge'

"Trabajo porque es una manera de seguir relacionándome con el mundo. Porque me entretiene. Porque me lo paso bien. Porque me sigo riendo. Porque me sigue dando muchas satisfacciones. Porque mi trabajo es muy loco y yo, como Pilar Eyre, no concibo la vida sin locura", se expresaba sobre el asunto.

"Tras varios meses dándolo todo y más estamos consiguiendo audiencias antes impensables. Me alegro tanto por el equipo. Pocos géneros televisivos hay tan duros como el de los testimonios. La labor que están llevando a cabo todos y cada uno de los integrantes de ‘El diario de Jorge’ es admirable. Les doy las gracias por su entusiasmo y su entrega", agradecía el catalán el buen hacer de todos los profesionales que forman parte del programa de Telecinco.