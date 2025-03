Jesús Calleja responde a los 'haters' de su viaje al espacio: "Que se metan en la web de Blue Origin y se dejen de tonterías"

Jesús Calleja en el interior del New Shepard de Blue Origin.

Jesús Calleja hizo historia el pasado 25 de febrero, al convertirse en el tercer español en superar la Línea Kárman, la frontera entre el espacio exterior y la atmósfera terrestre. Un privilegio que hasta ahora sólo tenían en España los astronautas Miguel López-Alegría y Pedro Duque.

El intrépido aventurero fue uno de los pasajeros de la misión NS-30 de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. El evento supuso todo un evento televisivo, pues Telecinco retransmitió en directo el despegue del cohete en el que Calleja cumplió su sueño de la infancia. Y la emisión fue todo un éxito en audiencia en la sobremesa del canal.

"Tuvo una repercusión enorme. Ha llegado a todo el mundo", celebra el explorador a colación de su nueva aventura, mucho más terrenal. Y es que, este miércoles 26 estrena Universo Calleja, un programa que tiene el espíritu de Planeta Calleja, pero que es mucho más coral al reunir a un grupo de famosos de primer nivel.

Sandra Barneda, Antonio Orozco, Omar Montes, The Grefg o Carlos Latre viajarán hasta Nepal, mientras que Santiago Segura, José Mota, Laura Escanes, Mercedes Milá, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda, David Bisbal y Rossana Zanetti descubrirán Egipto. "No he llorado tanto en mi vida, jamás", dice Jesús ante el que es su "ascenso" a Telecinco.

Además de este nuevo formato de Zanskar (y del spin off que preparan de Volando voy), Mediaset y Prime Video aún tienen pendiente de emitir dos entregas de Calleja en el espacio. Será aquí cuando los espectadores puedan ver imágenes del interior de la nave, algo que no se vio en directo.

Jesús Calleja sale de la cápsula del New Shepard tras el aterrizaje en el desierto de Texas.

Este contenido servirá para echar por tierra las voces conspiranoicas que dicen que el viaje de Calleja al espacio fue un fraude. Hasta se han hecho vídeos denunciando el presunto montaje. "Son muy graciosos. Somos muchos miles de millones de personas en la Tierra y hay gente para todo", dice.

Calleja, en pie de guerra contra los terraplanistas, dice que probar que la Tierra es esférica es tan sencillo como realizar lo siguiente: "Cógete 5.000 euros, tres billetes de avión y vuela solo hacia el este. Sales de Madrid, vas a Tokio, luego a Los Ángeles y, por último, vuelves a Madrid. ¿Qué pasó? Si no es redondo el planeta no lo puedes hacer".

Ciencia y humor

El presentador no se corta en responder a los haters: "Toda esa gente que dice eso, que se meta en blueorigin.com para ver cómo funciona la nave y ya se dejen de decir tonterías". Opina, además, que hay gente que cree fervientemente que la Tierra no es esférica, pero otra, en cambio, lo hace por dinero gracias a "las visitas que da YouTube" y por hacer "conferencias de mierda".

"Y luego están los soldados indirectos, que son seguidores que se lo creen y que depende del charlatán que te toque, tenga más o menos capacidad de convencerte, te lo puedes creer o no", añade. Y es aquí donde entra en juego el leonés: "A la gente que consume esa mentira, con ciencia y humor les digo: 'No hagáis caso, que esto es una marcianada".