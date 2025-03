Alonso Caparrós no se corta y apunta directamente a Ana Obregón: "Tiene un problema mental, a mí me da pena"

Ana Obregón ha vuelto a protagonizar una portada de la revista Hola este miércoles. La actriz ha posado nuevamente junto a su nieta tras el cumpleaños de ambas (el 70º de la presentadora y el segundo de la niña). Ana Obregón ha hecho balance de una vida llena de alegrías y tristezas, pero no es la primera vez que expone a su nieta públicamente.

La actriz ha protagonizado varias portadas desde el nacimiento de su nieta, lo que ha generado muchas críticas en el plató de Espejo Público. Beatriz miranda cree la bióloga "quiere provocar a sus detractores": "Habría que hablar con un psiquiatra. No hace falta ser muy listo para saber que no supera el duelo y utiliza a su hija para superarlo".

Parte del debate se ha centrado en si Ana está utilizando a la niña para superar el duelo: "No sé si los hijos se utilizan para algo. Intentan normalizar algo que no es normal. No puedo decir lo que pienso porque me pueden demandar", asegura Miranda.

Gema López también se ha mostrado muy contundente: "Nuestros hijos son nuestros pero no son de nuestra propiedad. No los podemos alquilar, no los podemos comprar". También ha criticado la reiterada exposición de su nieta, que le parece "dura por el exceso". Además, la copresentadora de Más Espejo cree que la actriz "proyecta sobre su nieta el sufrimiento y los males que ella padece".

Uno de los tertulianos más duros sobre este asunto ha sido Alonso Caparrós. "Está claro que Ana Obregón tiene un problema con la superación del duelo y está exponiendo a una menor. Para mi, hasta donde están llegando las cosas alguien se tiene que hacer responsable de esto, a mi me da pena", asegura.

Susanna Griso ha interpelado al colaborador para plantear si tiene que ser la Fiscalía de Menores la que entre: "Pues a lo mejor. ¿A ti no te parece exagerado", cuestiona a la presentadora de Espejo Público: "A mí me parece exagerado. Soy sumamente combativa con exponer a los niños. Es algo que no he hecho en la vida y jamás haré", afirma Griso.

La presentadora catalana hace enfásis en que "en este caso es instrumental, porque te sirve para superar un duelo que tú no superas", así que está en contra de exponerla "con más motivo". "Me impresiona las cosas que le atribuye a su hija de dos años", asegura.

Gema López ha recalcado que está utilizando a la niña "para salvar tu duelo, tu alma, tu dolor. Me parece una losa sobre una menor que no tiene por qué cargar". Beatriz Miranda se pregunta: "¿Quién protege a esa niña de las excentricidades de su madre?"

Pilar Vidal ha sido la única tertuliana que ha defendido a la actriz: "Yo he sido muy crítica cuando tomó su decisión. Ahora conozco un poquito más a Ana porque coincido con ella en un programa de la casa, así que más o menos la puedo entender. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una persona que ha sentido lo peor que se puede sentir en la vida".

La colaboradora asegura que Ana "necesitaba algo a lo que agarrarse. Ella lo hace como un legado, una continuación". Caparrós ha vuelto a intervenir con unas llamativas declaraciones: "Sois crueles, yo entiendo a Pilar. Para mí, quien tiene un problema grave de salud mental es Ana Obregón, y lo digo desde la compasión, no desde el ataque". Lo que ha provocado la reacción de Vidal: "No puedes decir eso. No es la primera madre que tiene un duelo eterno".