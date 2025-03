Carla Pinto de ‘GH 5’reaparece en ‘La Revuelta’ con dardo a la “maldita Aída” y desvela cómo es su vida actual

Este lunes, la bañera de La Revuelta estuvo ocupada por Carla Pinto. Al charlar David Broncano con ella, Carla explicó que Sergio Bezos, el animador del público, la había confundido con una monja. Pero que eso fue la excusa para “que alguien de Gran Hermano pueda venir a Televisión Española”.

El presentador se sorprendió ante tal afirmación, y entonces Sergio Bezos se lo aclaró: se trataba de “la primera persona negra que participó en Gran Hermano”. “No la hemos puesto en la bañera por Gran Hermano, es que ha caído bien”, quiso aclarar Bezos. “Me han puesto por monja”, bromeaba ella, que desmentía que fuese monja.

Esto suponía la reaparición en la pequeña pantalla de Carla, que participó hace 22 años en la quinta edición del reality de Telecinco. Una temporada que ganó Nuria Yañez, Fresita, y en la que ella tuvo fuertes desencuentros con la polémica Aída Nízar. “La maldita Aída”, apostillaba Carla, al recordar a la que fue su compañera en Guadalix de la Sierra.

Así, Carla explicó que Aída fue “justamente mi gran problema en el programa”. “Fue la primera agresión física sin que la echaran”, añadía, en referencia a que el comportamiento de la vallisoletana con ella no tuvo ninguna clase de castigo por parte de la organización.

“Me agredió, me insultó, me echó un vaso de agua y no fue expulsada del programa. Dije malas palabras, que le reventaría la cabeza contra el suelo, pero no lo hice”, se justificaba. Eso sí, quiso poner en valor que Aída le agredió primero y que “está todo grabado”.

Los conflictos entre las dos no se quedaron dentro de la casa donde todo se ve y se oye. También tuvieron un fuerte desencuentro en el comedor de Telecinco. “Se puso a vacilarme, y le dije: te estás equivocando. Y la que acabó con el agua que había en la botella encima fue ella”, añadía. “Se la devolviste meses después”, resumía David Broncano.

Lo más suave que puedes decir si te tiran un vaso de agua a la cara, la verdad. #LaRevuelta Estés en Gran Hermano o no, vamos. pic.twitter.com/S5ul5UUHnu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2025

Carla no tuvo problema en hablar cómo es su vida actual. Es madre de dos niñas, y su profesión nada tiene que ver con la televisión. “Ahora soy auxiliar de enfermería en la sanidad pública en Galicia y trabajadora social”, aseguró la que fuese tercera expulsada de su edición.