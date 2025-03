Alejandra Rubio no se calla y estalla contra Alessandro Lequio: "Mi madre come y bebe lo que le da la gana"

Alejandra Rubio no se calla y estalla contra Alessandro Lequio: "Mi madre come y bebe lo que da la gana"

El paso de Terelu Campos por Supervivientes 2025 ha generado diferentes opiniones en los programas de Telecinco. Vamos a ver, el magacín de la cadena presentado por Joaquín Prat realiza un seguimiento muy específico del reality estrella de Mediaset.

De esta manera, uno de sus colaboradores ha sido el verdadero azote de la colaboradora de televisión durante su paso por Honduras. Alessandro Lequio se ha eregido como una de las voces más críticas sobre la hermana de Carmen Borrego.

Este martes, Alejandra Rubio iba a protagonizar un tenso cara a cara con el tertuliano en el plató del magacine. "Yo he dicho varias cosas y si quieres las repito para que queden claras, y así me las puedes rebatir a la cara. La primera vez que hablé con cierta angustia fue porque me estremeció verla de aquella manera", apuntaba Lequio.

"Si era por su enfermedad, era necesario que volviera a España cuánto antes. Su salud se estaba desquebrajando. Evidentemente cada uno es libre de cuidarse como quiere, tu madre no sigue una dieta adecuada para una persona enferma. Sin subsistir a base de refrescos y sin entrar en el aderezo que le mete", le recriminaba Lequio a Rubio.

"Y eso, ¿te preocupa a ti mucho? Mi madre tendrá el derecho de hacer lo que le da la gana, no se lo vas a decir tú", le señalaba Rubio a su compañero de programa. "Decirle algo a este señor, porque si se lo digo yo no se lo voy a decir tan bien", mostraba su malestar Alejandra sobre las palabras del conde.

En ese momento, el presentador Joaquín Prat tuvo que tomar cartas en el asunto: "Son las 14.23 horas y hay gente comiendo en casa con niños. El otro día un padre de familia me decía que le encantaba vernos, pero cuando empezamos con estas cosas pues tienen que ir apagando el televisor. Nuestro negocio se resiente... vamos a dejarnos de aderezos y vamos a a que Alejandra te conteste".

"Todos vemos que mi madre no es la tía que en mejor forma esté. Mi madre tiene una edad y no es una persona que no va al gimnasio, son decisiones de su vida. No se tiene que meter nadie. Come y bebe lo que le da la gana. Si se toma cuatro Coca-Colas no me parece tan grave", explicaba Rubio sobre su madre.

"Desde luego yo no soy un santo, en mi vida he tenido muchos errores y lo que hice en el pasado que no se repita en futuro. Lo del cenicero de tu madre es algo que he visto con mis ojos. Este fin de semana me han escrito periodistas sobre este tema", hacía referencia Lequio sobre el trato que tenía Terelu con su secretaria.