Un soltero de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Me da un asco tremendo"

Una noche más, el restaurante más famoso de la televisión abría sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates se ha convertido en el programa de citas más querido por los espectadores de Cuatro, gracias a los diferentes perfiles de solteros que acuden cada día y al liderazgo indudable de Carlos Sobera en el programa.

De esta manera, este lunes 17 de marzo uno de los protagonistas iba a ser Pedro. "Yo no soy un tío dominante, soy un tío 'no me toques los coj... Si yo te digo, por ejemplo, que a mí eso no me gusta o no voy a hacer eso, pues ya sabes", explicaba en su presentación.

Pedro tiene 51 años y viene de Madrid, trabaja en dirección de fotografía publicitaria y ha sido instructor militar. "Hay muchas mujeres que son tocahuevos y te obligan a hacer cosas que no quieres. Te lían la cabeza con cualquier cosa", apuntaba.

"Me gustan las mujeres que se cuidan y son saludables, de cabeza y cuerpo. La belleza está en el interior, pero si lo cuidas bien. Una mujer para que a mí me guste tiene que ser la de 'no me toques los coj...", contaba Pedro sus gustos en una pareja.

La afortunada de conocer a Pedro iba a ser Bárbara. "Disciplinada y centrada no lo soy. Voy a mi bola y me gusta improvisar", se presentaba Bárbara de 31 años y nacida en Argentina. "No me pareció hermoso, pero quizás con la manera de ser va a mejor", era la primera impresión de la argentina al conocer a Pedro.

Pedro, en 'First Dates'

"Lo primero que he pensado es que no hace nada de ejercicio. No la veo estilizada, siento decirlo así. Hace poco hincapié en darle forma a su masa muscular", sentenciaba claramente Pedro a su cita de First Dates.

Pedro dejó claro desde un primer momento que le gustaba mucho cuidarse: "¿Para qué voy a desayunar porras con chocolate? Si luego voy a estar todo el día jodido con un hinchazón de tripa".

Bárbara, en 'First Dates'

"Ya me ha pasado de salir con personas que están obsesionadas con la alimentación. Todo lo que estás comiendo te hacen un comentario sobre eso", confesaba Bárbara sobre experiencias pasadas con chicos.

"Aparentemente tiene buen aspecto, lo que pasa es que luego hay que observar ciertos detalles", apuntaba Pedro de Madrid sobre Bárbara. "Como soy fan del reduccionismo, también reduje el hecho de tener hijos. No estaba de acuerdo en tener hijos", explica también el soltero.

Decisión final entre Pedro y Bárbara, en 'First Dates'

Por su parte, Bárbara no estaba muy de acuerdo con sus palabras: "No me gustó la parte donde culpó a la mujer de todo. Salgo dos días con él y me echa las culpas de todo. No entendí que quiere, si una amiga, pareja o nada. Solo quiere alguien que se amolde a él".

En un momento de la cita, Pedro quiso saber más sobre algunos temas más privados. "¿Has hecho un trío?", no dudó en preguntarle. Bárbara respondió que sí y la respuesta no convenció para nada al madrileño. "Me da un asco tremendo, te tienes que duchar constantemente y darte con lejía antes y después. Con todas las enfermedades venéreas que hay por ahí", sentenciaba Pedro sobre estas prácticas.

En la decisión final no había dudas de qué iba a pasar. "No tendría una segunda cita porque no congeniamos. Yo también quiero lo que yo quiero, no vamos a poder encajar eso". Por su parte, Pedro opinaba igual: "No tenemos los mismos pensamientos en ciertas cosas".