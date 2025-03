Alessandro Lequio, sin piedad contra Terelu Campos: "No ha hecho nada en su vida, ya está bien la excusa del cáncer"

Los días van pasando y Supervivientes 2025 sigue viento en popa en Telecinco. Las últimas novedades del reality de supervivencia se centran en la llegada de un nuevo concursante que reemplaza a Beatriz Rico, que abandonó por temas médicos su aventura en Honduras.

Carmen Alcayde se convirtió en una nueva superviviente y se unió a la nómina compuesta por Makoke, Pelayo Díaz, Almácor, Escassi y compañía. Pero sin duda, la principal protagonista de Supervivientes 2025 es Terelu Campos.

La colaboradora de televisión aún no forma parte del casting final de esta edición, pero poco a poco va cumpliendo los 21 días fijados para convertirse en concursante oficial del reality. El pasado domingo, Terelu participó en una de las pruebas propuestas por la dirección del programa y el resultado no fue el más esperado.

"Terelu está aquí con ellos y va a probar el juego. Como fantasma del futuro, no tendría que jugar, pero lo va a intentar como una gran superviviente", explicaba Laura Madrueño sobre la participación de Campos en La liga de los dioses.

Aun así, en un momento determinado de la prueba Terelu tuvo que poner punto final a su participación. "No puede más, está muy cansada, le tiemblan las piernas. El equipo médico está con ella, que está un poquito mareada". Posteriormente, todo quedó en un susto gracias a las ayudas médicas ofrecidas por el programa.

Sobre este asunto, no dudaron en pronunciarse en Vamos a ver. El primero en hablar fue el presentador Joaquín Prat: "Lo ha intentado y no hay más que ver la prueba, para ver las dificultades que tiene, que son muchas".

"No puede hacer movimientos normales con los brazos, ni lo que es nadar tampoco puede hacerlo. Por mucho que le importara, le iba a costar mucho. Con el calor y demás, es normal que te mareas", explicaba Kike Calleja sobre las dificultades de Terelu Campos para realizar las pruebas del reality.

En es momento, Alessandro Lequio interrumpió al periodista: "Eso no es verdad". "¿Me lo estoy inventado, qué me estoy inventando a ver?", le respondía en un tono alto Calleja. "¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no?", le decía Lequio sobre su experiencia con esta enfermadad por la muerte de su hijo.

"No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos. No vamos a poner en duda lo que has vivido ni lo que ha vivido Terelu", interrumpía Joaquín Prat la acalorada conversación entre los colaboradores.

Kike Calleja y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"A mí me dejó preocupado cuando la vi temblando, cuando penas había hecho esfuerzo. Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer", se expresó de manera tajante el colaborador del magacine de Telecinco.

Por su parte, otros colaboradores también quisieron comentar este asunto. "Ayer Terelu comió la mitad de ración de sus compañeros, porque como ella sabe que no tiene que hacer las pruebas pues renunció a comer. Habrá mil motivos", apuntaba el periodista Pepe del Real en pleno directo.

"Todo el mundo sabemos que Terelu no ha ido a Supervivientes a hacer pruebas, es concursante para unas cosas y otras no. Llevamos toda la edición hablando de Terelu, para algo sirve", comentaba también Sandra Aladro.