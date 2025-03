Una soltera de Sevilla, impresionada con la profesión de su cita en 'First Dates': "¿Tienes muchos niños por ahí?"

Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrirse para recibir a los solteros más exigentes y valientes de nuestro país. First Dates, el dating show de éxito de Cuatro siempre ofrece espectáculo y entretenimiento para los espectadores.

De esta manera, uno de los solteros que iba a conocer Carlos Sobera iba a ser Richard de 53 años y procedente de Vinaròs (Castellón). "Me dicen mucho que tengo cara de bueno, no sé por qué, tampoco me veo cara de tan bueno. Aunque no sea malo, eh", se presentaba el valenciano ante la audiencia del programa.

"Tienes aspecto de motero, ¿lo eres?", le preguntaba directamente un simpático Sobera al soltero de esta noche. "Me gustan mucho las motos. Tengo una Yamaha 600 y una Harley. Mi mundo son las motos y el rock".

"Me gustaría tener una relación estable y si puede ser con convivencia, me encantaría. Me gustan las mujeres más bajitas que yo y les guste viajar. Soy bastante cariñoso y soy dominante", explicaba Richard sobre sus planes de pareja.

Su cita en First Dates iba a ser Maribel de 55 años que venía de Sevilla. "Me ha encantado su corpulencia porque me gustan los hombres con una espalda ancha, que cuando me cojan me estrujan", confesaba la sevillana sobre la primera impresión de Richard de Vinaròs.

Richard, en 'First Dates'

"Me gustan las mujeres un poco más pequeñas, pero que sea rubia y tenga buena delantera es interesante", opinaba Richard sobre Maribel que es peluquera de profesión en Sevilla. Por el momento, ambos estaban satisfechos el uno del otro.

Durante la cena, la pareja de solteros estuvo hablando sobre los brackects de ella: "Es algo pasajero, impresiona al segundo luego ya no. Eso significa que se cuida". De hecho, Richard también contaba que iba a ir a Turquía a arreglarse la boca. "Menos mal, porque yo besar a una persona sin dientes no puedo", explicaba ella.

Maribel, en 'First Dates'

"Este chico tiene las manos y los pies grandes, también la nariz. Eso significa, que lo tiene todo grande", confesaba la sevillana sobre Richard. En un momento de la cena, ella le preguntó a su cita cuál era su profesión: "¿Y tú qué te dedicas?".

"Yo soy butanero", le respondía Richard. "¿Tienes muchos niños por ahí?", se mostraba sorprendida con el trabajo del valenciano. "El butanero siempre ha sido famoso por tener niños. ¿El niño de quién es? Del butanero", explicaba Maribel uno de los chascarrillos más españoles sobre este oficio. "Por eso por declarar a uno...", le seguía la broma su cita.

La buena sintonía era palpable entre Maribel y Richard. El valenciano seguía opinando sobre su cita de este jueves: "La verdad es que estamos lejos pero por qué no intentar a ver lo que surge de esta distancia".

"Tengo buenas reseñas en Google", comentaba, por otra parte, Richard sobre sus últimas relaciones con mujeres. "Es mi hombre, me lo quedo para mí", apuntaba Maribel que estaba encantada con la presencia del valenciano.

Decisión final entre Maribel y Richard, en 'First Dates'

Tras finalizar la cena en el restaurante, la pareja de solteros se dispuso a ir al reservado final para poder estar más juntos y relajados. Allí, Maribel explicó que no le iba a besar porque se lo había pedido su hija Laura.

En la decisión final no hubo dudas ninguna. "Tendría una segunda cita con Maribel porque me parece que tiene una frescura y un desparpajo arrollador". Por su parte, ella le preguntó: "¿Te vas a venir conmigo a Sevilla y con la bombona?". "No, el trabajo de lunes a viernes", seguía bromeando sobre su trabajo el valenciano.