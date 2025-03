Primera bronca de Montoya y Anita en su reencuentro en 'Supervivientes': “Es hipnótico, cómo hemos vivido sin esto”

El pasado martes tenía que producirse el salto desde el helicóptero de Manuel y Anita de La isla de las tentaciones en Supervivientes. Sin embargo, el mal tiempo provocó que la escaleta del programa se fuese al garete, y por ello ha habido que esperar hasta este jueves para ver esos saltos.

La primera en lanzarse al agua, logrando el salto desde más altura de la temporada, lo llevó a cabo Anita Williams.

La empareja de Montoya viajó entonces hasta Playa Misterio en una barca, y allí se reencontró con el cantante andaluz. “Tiene el pelo largo”, apuntaba Montoya al ver una figura en la embarcación. “¡Sorpresa! ¿No te alegras de verme?”, le preguntó Anita en su primer cara a cara, que parecía cordial. “Te vas a alegrar tú más. Esta sorpresa...”, deslizaba su excorio.

“Esto es Villa Misterio. Mi villa, mis cosas y todo bien, todo perfecto. ¿Y tú bien?”, preguntaba ya Montoya, enseñando la playa a su nueva compañera. “¿Y el armario dónde está?”, preguntaba con sorna Anita. “El armario, aquí no hay armario. Aquí se pasa fatiga. Se llama Villa Montoya, pero que aquí ni entran tentadoras”, le soltaba el concursante andaluz, en referencia al pasado común de los dos en el otro reality.

“Yo he construido lo mío, y tú tendrás que construir lo tuyo”, apuntaba también el robinsón a Anita, mientras contaba que estaba desvelando los misterios de la supervivencia, y que está pasando “fatiga y hambre”.

A pesar de todo, Manuel terminó diciendo que se alegraba de ver a su expareja, pero que todo estaba muy reciente. Y así, pronto comenzaron a discutir los dos sobre lo que ocurrió en La isla de las tentaciones, donde ella mordió la manzana con Manuel y él con Gabriela.

“Ojalá el día de mañana venga Manuel y te diga que en el reencuentro mintió, porque es un mentiroso y un falso”, deseaba Anita, asegurando que no quería ver al tentador (que también es concursante).

“Yo acabé (harto) de las tentaciones, que le debo todo evidentemente para abrir los ojos. Salgo y yo lo primero que hago es arrepentirme, ante Dios y ante el mundo. Tú no te arrepentiste nunca”, le recriminaba Montoya. Ambos empezaron una colección de reproches muy rápidos, en los que los dos se pisaban constantemente, y en el que se hablaba de amor propio, de ataques de ansiedad o de quién brilla allá por donde va. “¿Qué quieres, que me tire al suelo a pedirte perdón?”, llegó a decir Anita, poniéndose de rodillas, pero como teatro, no porque se lo pidiese de verdad.

Anita y Montoya, al verse por primera vez en la playa de 'Supervivientes'.

Tras un rato de discusión, Jorge Javier Vázquez intentó charlar con ambos, pero no le escuchaban. “Perdonad un momento”, pedía Jorge. El presentador insistía, pero ellos seguían en su guerra. Por ello, acabó desesperado, y exclamó a viva voz la frase viral: “¡Montoya, por favor!”.

Ya entonces sí consiguió que ambos le atendiesen. Le hizo una pregunta a Montoya sobre lo que había dicho, referido a una maleta, y el cantante comenzó a hacer uno de sus monólogos, sin dejar casi a Jorge hablar. “Menudo reencuentro, ¿te lo esperabas así en tus imaginaciones?”, le preguntó a Anita. “Me lo podía imaginar, por las últimas conversaciones que hemos tenido fuera”, confirmaba ella. Luego ambos se enlazaron en una nueva discusión. “Esto es hipnótico, cómo hemos vivido sin esto”, sentenció Jorge Javier, antes de conectar con Manuel.