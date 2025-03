Una soltera de Las Palmas rechaza a su cita en 'First Dates' por su insólito aspecto: "Tiene la cara hecha un Cristo"

Un día más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión abren sus puertas para que los solteros más exigentes encuentren el amor en First Dates. El popular dating show conducido por Carlos Sobera iba a recibir la visita de un viejo conocido.

Renato volvía a First Dates, después de una primera vez donde no tuvo éxito. Procedente de Valencia y de origen italiano, Renato de 57 años venía con un claro objetivo: "Quiero una mujer porque son más cariñosas porque los hombres ponen mucho los cuernos. Me gustaría una mujer que la mirara por la calle todo el mundo como a mí".

En su primera experiencia en el programa de Carlos Sobera, Renato buscaba un chico y ahora se decidía por una mujer. Así, Ivanna de 52 años y de Las Palmas venía dispuesta a encontrar el amor: "Soy una mujer transgénero y decidí no operarme. Necesito sentir que soy una mujer latina, una mujer explosiva".

"¡Madre mía, qué es esto! ¿De dónde salió este personaje? No me esperaba algo así", no dudaba en confesar Ivanna su primera impresión sobre Renato. "Me parece una persona mayor para lo que yo ando buscando", añadía también.

"Las latinas me gusta porque son muy atrevidas y lo hacen muy bien. Tiene un cuerpazo que tú flipas, solo mirándolo", apuntaba Renato de 57 años sobre su cita. "Noto que está cascado un poco en su apariencia, debería modernizarse más con los colorines y el corte", señalaba Renato a las cámaras de First Dates.

Renato, en 'First Dates'

"Tiene un pecho y un culo estupendo, y una boca más grande que la mía. No puedo imaginar lo que podemos hacer juntos. Espectacular", se mostraba encantado Renato con su cita de este miércoles en el programa de Cuatro.

En cambio, Ivanna de Las Palmas no se veía del todo satisfecha con su cita a ciegas: "Para mí su estilo está en desacuerdo con la actualidad. Debería ser más moderno a los tiempos que vivimos. Estéticamente, sus tatuajes son horribles. Además, la cara la tiene hecha un Cristo".

Ivanna, en 'First Dates'

"En el aspecto debería mejorar los pómulos, la parte de los labios y esas bolsas exageradas", añadí Ivanna sobre Renato de 57 años. "Es muy femenina, sus uñas y sus manos. Es muy refinada. Creo que en la cama podemos hacer buen equipo, en todos los sentidos. Tenemos muchas cosas en común", confesaba Renato.

Durante un momento de la cita, Renato quiso sorprender a su cita con un inesperado baile. En cambio, Ivanna no se le vio muy convencida con los pasos de baile del italiano: "Lo defino súper ridículo y antiguo. No tenía nada que ver la coreografía con lo que bailaba. Muy antiguo y viejo, se parecía un poco a él".

Decisión final, en 'First Dates'

Tras el final de la actuación, solo quedaba esperar la decisión final de ambos solteros. "Renato, ¿te gustaría tener una segunda cita con Ivanna?", le preguntaba la característica voz en off del programa de Mediaset. "Claro que sí, me gustaría un montón tener una segunda cita porque podemos descubrir muchas cosas. Eres una persona maravillosa y verdadera, quiero conocer tu corazón".

Por el otro lado, Ivanna finalmente le confesaba lo que realmente había estado durante toda la cita: "No me gustaría tener una segunda cita con Renato. Soy una persona que me baso mucho en la imagen y físicamente no me has atraído. Busco alguien más joven que yo. Muchos éxitos".