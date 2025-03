El momento más emotivo de una reportera de Cuatro: "Hace cinco meses que no trabajo, he tenido cáncer de mama"

Momento muy emotivo el que han vivido este lunes, 3 de marzo, los espectadores de En boca de todos, el programa que cada mañana presenta Nacho Abad en Cuatro y que trae la última hora de los asuntos más destacados de la actualidad.

Lo ha protagonizado la reportera Tatiana Márquez. La periodista, que se encontraba desde el Puerto de Navacerrada, Madrid, para informar sobre los estragos que está causando en las carreteras el temporal de frío y nieve, volvía a su puesto de trabajo cinco meses después de diagnosticarle cáncer.

Así lo ha revelado el presentador, que no ha dudado en enviar un cariñoso mensaje a su compañera. "Has cabalgado la enfermedad y espero que estés de maravilla. Te he visto con unas ganas tremendas. Te quería mandar un beso y desearte que no faltes nunca más", decía Abad desde los estudios de Mediaset España en Fuencarral.

"Muchas gracias. Al final vas a hacer que me emocione porque, no sé si lo has notado, pero estaba súper nerviosa con este directo", decía Tatiana luciendo una sonrisa en su rostro para regalar a la audiencia toda una lección de vida a continuación.

"Hace cinco meses que no trabajo porque he tenido cáncer de mama. Tengo 30 años, pero no pasa nada. Esta enfermedad te toca. Pues sí, tienes que luchar, no sé si ese es el término más adecuado, pero tienes que sobrevivir", aseguraba la reportera con entereza.

Tatiana continuaba diciendo que aunque el proceso ha sido "duro", ha tenido detrás el incansable apoyo de "toda la familia de En boca de todos": "Me habéis cuidado y me habéis facilitado absolutamente todo. Me habéis dado amor desde el primer día hasta el último".

La reportera ha asegurado también que "tenía muchas ganas de volver" a trabajar porque "la adrenalina del directo engancha". "Ojalá que, de verdad, no me tenga que volverme a coger una baja nunca más. Estoy muy feliz de estar con vosotros y con los espectadores".

"Como eres una luchadora, ahora vas a luchar por un montón de temas", añadía, por último el presentador, muy cariñoso, volviendo a desear suerte a la periodista en su regreso a la televisión para pasar a escuchar con detenimiento su crónica sobre el mal tiempo que azota la península ibérica en las últimas horas.