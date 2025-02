Juan del Val carga contra Ábalos tras la declaración de su expareja "En ese momento, era el número dos de Sánchez"

La declaración en el Tribunal Supremo de la expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, como testigo en el marco del ‘caso Koldo’ está siendo uno de los temas de la semana. El asunto se ha tratado en la tertulia de los jueves de El Hormiguero, con Juan del Val mostrándose muy crítico con el exministro de Transporte, recordando su papel fundamental tanto en el Gobierno como el PSOE. “Estamos hablando de quien fue número dos de Sánchez”, remarcaba.

La mesa moderada por Pablo Motos analizaba la declaración de Rodríguez, quien ha reconocido ante el juez que consiguió dos trabajos en empresas públicas después de enviar su currículum a quien fue secretario de organización del PSOE entre 2017 y 2021. La exnovia revelaba que también “no sabía quién le pagaba los 2.700 euros de alquiler del piso en el que vivía”. “Eso es la felicidad”, ironizaba Motos.

Del Val no dudaba en cargar contra el ministro. Primero, ha ironizado sobre los motivos por los que se le pagó un apartamento en la zona de Plaza de España, una de las más privilegiadas del centro neurálgico de Madrid. “Lo de esta mujer es enternecedor. Me encanta de lo ‘es que ya no tienes edad para vivir en un piso compartido’. Luego, que se ha emociona mucho… bueno, a mí también me pasaría si me estuvieran pagando un piso”, expresa el autor de Bocabesada.

“Claro es que yo también me emocionaría si me quitasen un piso de 2.700 euros al mes. Pero muchísimo”, razonaba el escritor, provocando la risa cómplice de Nuria Roca. “Bueno, podríamos estar hablando de esta mujer, que va con la peluca, que llora y que le sacan por la otra (que creo que es una buena acción del juez). Pero el problema no es Jessica”, señalaba Del Val.

“El problema es Ábalos y todo el rato hay que recordarlo. Ábalos era el número dos del PSOE en ese momento, era el ministro con el ministerio con mayor presupuesto, era también el segundo del Gobierno y de Sánchez. Y así se manejaba. Claro, te preguntas, ¿en qué manos estamos?”, declaraba rotundamente Del Val.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“Recordemos también que es una persona que defendió la moción de censura contra Rajoy por un asunto de corrupción. Claro, al final…”, apostillaba Cristina Pardo. “[Tiene la cara] de cemento armado”, replicaba Del Val.

“Me llama mucho la atención y me hace pensar todo esto, el personaje de Jessica y todo lo esperpéntico de este capítulo, viene por la trama Koldo. Pero a mí me gustaría saber cuántos casos son como los de ella, cuantas ‘Jessicas y Jessicos’ hay en todo el país. Cuánta gente tiene sueldos públicos que estamos asumiendo todos los ciudadanos. ¿Por qué me tengo que creer que es sólo este caso? Si esto ha salido a la luz de rebote”, reflexionaba Nuria Roca.