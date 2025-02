Antonio Canales se ensaña contra un reportero de 'Y ahora Sonsoles' arrojándole agua: "Tú a mi me estás tocando los..."

Y ahora Sonsoles arrancaba una tarde más en la parrilla televisiva de Antena 3. Este programa, que cada día es visto por cientos de espectadores, se dedica a tratar temas muy cercanos a la actualidad española.

Uno de los personajes que están en boca de todos es Antonio Canales. Tal y como se informaba en la emisión de ayer, el bailaor comenzó a abandonar de manera inesperada su vivienda en El Álamo. Tras varios meses en los que su casera lo acusaba de no pagar el alquiler, parece que ahora ha decidido marcharse.

Para conocer más a detalle esta decisión, Y ahora Sonsoles quiso indagar un poco más y enviar a Carlos García López, uno de sus reporteros, al lugar para hablar con Antonio Canales. Sin embargo, se encontraron con un recibimiento poco agradable.

"Ha sido un momento muy tenso, y sobre todo con mucha agua. Nuestra sorpresa ha sido cuando nos hemos acercado a la casa de Antonio Canales para preguntarle por ese esperadísimo abandono del domicilio del que tanto hablamos en nuestro programa, y la respuesta del bailaor no fueron las palabras, sino el agua", confesaba el reportero ante las cámaras.

"Hasta en cuatro ocasiones diferentes ha tirado de manguera a través de su jardín para mojar al compañero detrás de la cámara, Raúl, como a mí cada vez que he intentado hacerle una de esas preguntas sobre la situación de esa vivienda", añadía Carlos García.

Ante estas palabras, desde el programa mostraron el momento exacto en el que el reportero y el cámara fueron increpados por Antonio Canales. "Antonio, que estás mojando el material de trabajo. Estamos solo trabando", se escuchaba a decir al reportero. El bailaor no se pudo contener y respondió: "No estás trabajando. Tú a mí me estás tocando los...", decía antes de arrojar agua con una manguera por encima de la puerta, y añadía: "Mira cómo estoy, fresquito".

Desde plató todos estaban sorprendidos. Sonsoles fue la primera en hablar: "Antonio, mal, mal, mal". En la misma línea, Isabel González, colaboradora del programa, se pronunció: "Fíjate que yo a Canales le había otorgado el beneficio de la duda, porque he llegado a pensar que la intención de los caseros era que él se fuera de la casa para subir el precio".

Tras los comentarios, Sonsoles Ónega buscó un punto de vista más. En esta ocasión entrevistó a Alfredo, el esposo de Pilar, la casera de Antonio Canales. "A vosotros, ¿os ha recibido a manguerazos?", preguntó la presentadora. "Aunque ha dicho públicamente que ha hablado, nunca ha hablado con Pilar (...) Sí, se va a ir", confesó.

Sonsoles Ónega quiso volver a intentar contactar con Antonio Canales a través del reportero, pero no tuvo éxito. Sin embargo, horas más tarde, el bailaor envió un mensaje dirigido a la presentadora en donde confesaba que en los próximos días se pronunciará para dar una explicación.