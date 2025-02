El ataque de risa de Sonsoles Ónega tras sufrir una aparatosa caída en plató: “Este vídeo te va a perseguir”

La cantante (y colaboradora televisiva) María del Monte va a recibir el próximo 28 de febrero la medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero. Un reconocimiento a su carrera que no han dudado en celebrar en Y ahora, Sonsoles, donde la artista comenta la actualidad. “Luego te traes la medalla”, le proponía Sonsoles Ónega a la cantante, que aceptaba la propuesta.

Tras despedir a María, Sonsoles se dirigió a la mesa del programa, e iba dando paso a Ángel Antonio Herrera, Cruz Morcillo o Luz Sánchez Mellado, entre otros, cuando sufrió un traspié: se cayó al suelo de bruces, por un escalón que no pisó de la manera adecuada. “¡Tranquilos!”, exclamaba Sonsoles, que empezó a reírse desde el suelo.

“Claro que se ha hecho daño, con los tacones”, se escuchaba decir a Cruz Morcillo. Sonsoles no podía controlar la risa. “Dale agua, no te rías”, decían sus compañeros a su alrededor. “¡Los tacones!”, atinaba a decir la presentadora, mientras sus compañeros bromeaban con “lo bien que se cae” “porque es deportista”.

“No me he hecho daño. Es que es lo que me faltaba, caerme en el plató”, lamentaba con humor la propia presentadora, intentando reconducir el programa y restando importancia a lo sucedido. “Ahora imagínense pasar las noches en vela mirando el techo...”, introducía, para dar paso a una entrevista que debía realizar a una mujer con problema de insomnio.

Sin embargo, antes de que se llevase a cabo la conexión, María del Monte regresaba al plató. “María, que me he caído, no pasa nada”, le tranquilizaba Ónega. Y la cantante, con guasa, fue hasta el escalón de la caída e hizo como si le pisase varias veces, castigándole “por feo y por malo”. “¿Está bien, en serio?”, preguntaba María, pero Ónega le decía que sí, y que se podía ir tranquila.

Ónega continuó el programa según lo previsto. Pero un rato más tarde no pudieron evitar repetir imágenes de la caída y comentarlas entre todos, ya más relajados. “Gracias a que has caído de frente, que no has caído hacia atrás”, apuntaba Pilar Vidal.

“Yo no tenía la noción de: estamos en directo, no estamos en directo. Dónde demonios estoy”, reconocía la presentadora. Y le comentaban que gracias a su ataque de risa habría dejado a su familia tranquila, y en ese sentido, Ónega ha reconocido que su madre se ha puesto en contacto con ella para saber cómo se encuentra.

Antes de cambiar de tema, en el plató vaticinaban que esta caída iba a estar “mañana en todos los zappings”. “Nos van a hacer virales, en las redes lo van a subir”, advertía Pilar Vidal. Y Nacho Gay lo confirmaba: “Este vídeo te va a perseguir todos los días”.