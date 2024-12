Primeras palabras de Broncano tras el “mal rato” de Raphael: “Intentaremos que vuelva cuando esté mejor”

La salud de Raphael centra la atención de todos los medios de comunicación. Y es que el artista de Linares sufrió un revés este martes, durante la grabación de un especial de Navidad de La Revuelta de RTVE.

Durante la entrega emitida anoche, David Broncano no hizo ninguna referencia al intérprete de Mi gran noche o Escándalo. Y tenía una explicación: el programa era grabado de la semana anterior. De hecho, la casualidad provocó que en esa entrega el presentador hablase de otro susto: el de un espectador que se había desmayado en el teatro.

Por eso, este miércoles David sí ha querido pronunciarse sobre lo que pasó durante la grabación del mencionado especial, en el que participaba Raphael hasta que se sintió indispuesto. “Ya pusimos algo en redes sociales. Tuvo aquí un mal rato”, introducía el presentador.

El de Jaén detalló que Raphael se encontraba “descolocado”. “Salió andando y estaba un poco desubicado”, describía. Entonces Grison hacía un comentario al respecto, intentando dar un toque de humor: “Si iba a cantar y todo”.

“Estaba indispuesto. He hablado con la familia, le han pasado a planta y está bien. Vi un montón de sitios que ponía un infarto, un ictus... No sé de dónde lo sacaron. Se ha descartado, no es nada de eso. Intentaremos que vuelva cuando esté mejor”, añadía David Broncano, para acabar manando ánimo “y nos vemos a la vuelta. Un beso”.

“Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto”, fue el mensaje que La Revuelta publicó en sus redes el día antes, y al que Broncano ha hecho referencia.

“Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento sólo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto. El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre”, postearon también desde el programa de La 1.

En la actualidad, Raphael se encuentra en el Hospital Universitario 12 de Octubre por voluntad propia. Y ya se han cancelado los dos conciertos que tenía previsto para este fin de semana en el WiZink Center de Madrid, un escenario que ya había llenado en 30 ocasiones, según le contó a Pablo Motos el propio artista el pasado lunes.