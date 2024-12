Jorge Javier responde a Sandra Daviú y desvela su futuro en Telecinco: "Vuelvo a casa con muchas ganas de llorar"

El Diario de Jorge vive rodeado de rumores sobre su posible cancelación. El programa de Jorge Javier Vázquez se estrenó este verano. Desde entonces las audiencias han ido mejorando a poco a poco, pero su destino en la parrilla de Telecinco sigue sin estar confirmado.

Sandra Daviú, la presentadora de El diario durante tres años, habló sobre el programa de Jorge Javier: "La verdad que no he visto nada. Solo el primer día por curiosidad. Me dio mucha alegría que se recuperara el formato porque es muy divertido y a la gente le gustaba mucho", explicaba. "Me da mucha pena porque ha oído que se lo van a cancelar", añadía.

Jorge Javier ha respondido a la presentadora en su columna semanal de la Revista Lecturas. "Dijo que ha oído que lo van a cancelar. Yo también he leído algo al respecto. Pero mientras eso no se produzca hay que seguir trabajando", ha confesado el presentador catalán.

Además, el presentador ha explicado cómo está viviendo esta etapa en El Diario de Jorge: "Estoy aprendiendo mucho. Estaba acostumbrado a trabajar sin prestarle demasiada atención a las audiencias porque no teníamos rivales. Ahora me muevo en otras coordenadas: no hay día que no aparezca alguna noticia relacionada con la cancelación del programa".

Esta incertidumbre está provocando emociones nuevas en Jorge Javier. "Esto me lleva a recordar una de las principales características de mi trabajo: la inestabilidad. P. me dice que nunca me había visto tan preocupado por un programa. Que vivo la situación como si fuera nuevo en esto. Y tiene razón", continuaba el presentador.

"Hay días que vuelvo a casa con muchas ganas de llorar porque las cosas no han ido tal y como yo esperaba. Pero también hay otros días, muchos, que salgo muy feliz. Muy contento. Con sensaciones muy cercanas a las vividas en el teatro, tan intensas. Y entonces recobro de nuevo la ilusión", ha reconocido Jorge Javier.

El de Badalona también ha explicado su deseo de seguir peleando por el proyecto que inicio en el 29 de julio. "No me disgusta la sensación de tener que luchar para quedarnos. Le da un cierto componente épico a mi realidad, que por lo general suele ser bastante prosaica. Seguir o morir, esa es la cuestión".

El presentador ha elogiado al equipo que hace el programa explicando que es el principal motivo por el que espera que continúe emitiéndose. Eso sí, también ha hablado en su columna de su futuro inmediato en Telecinco, a raíz de la muerte del dueño de Mango: "Ahora no me viene muy bien morirme. El próximo trimestre trabajaré menos en la tele y quiero aprovechar para hacer cursos, viajar, quedar con amigos. En definitiva: fomentar mi vida social".

Por tanto, a partir de enero de 2025, Jorge Javier reducirá su ritmo de apariciones en Telecinco. Esto se debe principalmente a que no presentará Gran Hermano Dúo. Su lugar lo ocuparán Carlos Sobera e Ion Aramendi. Aunque posiblemente vuelva al prime time en una nueva edición de Supervivientes con la llegada de la primavera.