Brutal bronca entre Adara y la madre de Violeta en 'Gran Hermano': "¡Como se vuelva a hablar de mi hijo la tenemos!"

"Pero, ¿cómo va a ser la final?", se preguntaba Jorge Javier Vázquez, a juzgar por lo visto en la semifinal de Gran Hermano 19. Este martes, la tensión en plató podía cortarse con cuchillo, sobre todo por la monumental bronca entre Adara Molinero y Laura, la madre de Violeta Crespo.

Tras un corte publicitario, el presentador de Telecinco avisaba: durante la pausa, se había producido un fuerte enfrentamiento entre ambas. La progenitora de la concursante se explicaba: "Estaban emitiendo el vídeo de Violeta. Adri y Adara estaban hablando y riendo. Paula, la novia de mi hijo, le ha dicho que se calle".

La versión de la exazafata, sin embargo, era bien distinta: "Llevo todo el programa aguantando insultos, que me manden callar, que me abucheen por aquí... Mira, sois unos maleducados. Como familia, dais pena. Quiero que salga tu hija, eso es lo que quiero".

"¿Sabéis a qué habéis venido? A acosar, es lo que estoy sintiendo toda la gala", soltó Molinero, a quien el conductor del Límite 48 Horas tuvo que frenar: "A ver, esas palabras...". Ella reconocía la gravedad de lo que estaba diciendo: "No se debe decir, pero lo digo. Me dice esta señora que estoy aquí para eso. Ah, ¿estoy aquí para que me insulten? ¡No, querida!".

La cosa parecía que iba a quedar ahí, pero nada más lejos de la realidad. Cuando el programa con la casa de Guadalix, concretamente, con Violeta, se seguían escuchando voces desde el 'set'. "¡Como se vuelva a nombra a mi hijo la tenemos!", se oía decir a Adara, absolutamente desesperada.

Adara Molinero abandona el plató de 'Gran Hermano' Mediaset España

Entonces, las cámaras volvían a pinchar lo que sucedía en la tertulia y el espectador se topaba con la imagen de la participante de 'realities' abandonando el plató desconsolada: "¡Yo no vengo aquí a que se hable de mi hijo! ¿Vale? ¡Yo vengo aquí a trabajar, mi hijo es un niño de 5 años!".

Jorge Javier emplazaba a Laura a marcharse también, aunque fuera para tranquilizarse. Esta se defendía: "Yo no he dicho nada de su hijo. Han dicho: '¿Cómo será Violeta con 70 años?'. Y ella ha dicho: 'Aquí tienes a su madre, igual de fea". La versión del resto de colaboradores era que no había dicho "igual de fea", sino "que te da igual".

Jorge Javier Vázquez pide a la madre de Violeta que se marche de plató Mediaset España

Finalmente, Violeta Crespo fue la expulsada de la noche, convirtiéndose en cuarta finalista y quedándose a las puertas del podio. El jueves, Ruvens, Óscar y Juan se disputarán el maletín con los 300.000 euros. En plató, la joven se reencontró con su madre, ya más calmada después de la discusión con Adara, y con Edi Insua, compañero de concurso y algo más que un amigo.