'Next Level Chef', el talent culinario que "buscaba" Telecinco con Blanca Romero: "Ha sido la reina de las cocinas"

Blanca Romero en acción en las cocinas de 'Next Level Chef'.

Mediaset España continúa insistiendo por nuevos formatos (y rostros) para volverse a ganar la confianza de la audiencia. Y Next Level Chef puede ser uno de los programas que mejor concuerde con la filosofía de una televisión más familiar. Será una de las bazas con las que Telecinco arrancará enero, además de GH DÚO y La isla de las tentaciones.

Para sacar adelante este talent culinario -es una adaptación del exitoso formato internacional de Gordon Ramsay-, Mediaset se ha vuelto a aliar con Shine Iberia (Banijay Iberia), la productora de MasterChef, que regresó a la cadena de Fuencarral tras la marcha de Vasile con formatos como Me Resbala o 100% Únicos.

"Hemos tardado mucho en poner en marcha un talent culinario porque las marcas que nos presentaban las productoras no nos convencían. Cuando llegó Macarena [Rey] y todo su equipo nos quedamos con la boca abierta con Next Level Chef", ha dicho Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

"Es el programa de cocina que buscábamos", ha añadido el directivo que, pese a guardarse la fecha de estreno -presumiblemente irá para la primera semana de enero-, sí ha asegurado en la presentación, a la que ha asistido BLUPER, que Next Level Chef es un formato de "larga duración" al estilo GH o La isla de las tentaciones.

Explicado en otras palabras: Telecinco abre la puerta a eliminar el access -que bien podrían ser los resúmenes del DÚO- los días de emisión de Next Level Chef, para que el programa arranque sobre las 22.00 horas y no al filo de las 23.00. Esta primera temporada cuenta con diez entregas.

Avance de 'Next Level Chef', el nuevo programa de cocina de Telecinco

"Hemos tenido la suerte de que Mediaset confíe en nosotros. Es todo un reto", ha dicho Macarena Rey. Pero Next Level Chef, además, supondrá el debut como presentadora de Blanca Romero. "Se ha convertido en la reina y la alegría de las cocinas por su naturalidad. Ha sido una sorpresa, aunque para mí no", ha añadido la CEO de Shine Iberia en clara alusión al paso de la actriz por MasterChef.

"Me sentí muy a gusto. No me lo tomé como trabajo. Lo que más adoro del mundo es cocinar y comer, entonces estaba feliz. Para mí era un paraíso", ha dicho la asturiana, que asumirá también el reto de dar las Campanadas para Telecinco y Cuatro junto a Ion Aramendi desde Lanzarote.

Rakel Cernicharo, Marcos Morán, Francis Paniego y Blanca Romero.

Otros de los retos, según han señalado los responsables, era "encontrar unos jueces que tuvieran fuerza en televisión y lo hemos hecho". Y eso, como saben, no es "fácil" en televisión. Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán asumirán el doble rol de jueces y mentores de los concursantes.

Macarena Rey, por último, ha querido destacar la "naturalidad" con la que se han desarrollado las grabaciones en los Asford Studios de Dublín, Irlanda, por la inexistencia de operadores grabando en las diferentes estancias. "Hay pasillos al estilo de GH. No hay cámaras, tan sólo una spider".

Así es 'Next Level Chef'

Una selección de influencers gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateurs cocinarán en unas imponentes cocinas habilitadas en los tres niveles de una estructura de más de 25 metros de altura:

- El ático alberga una cocina de última generación equipada con los aparatos y utensilios más modernos y sofisticados del mercado: abatidores, roners para cocinar a baja temperatura, robots de cocina, parrillas, envasadoras, hornos de vapor para todos, flexinducción y licuadoras, entre otros, conforman este paraíso culinario.

- Justo debajo se ubica la cocina del primer piso, con una equipación muy completa, pero que dista de los lujos de los que dispone el ático. En este caso, los hornos son compartidos, no hay posibilidad de cocinar al vapor y no hay tantos aparatos.

- Por último, en el sótano no hay ni rastro de pulcritud ni de tecnología avanzada. Los concursantes deberán trabajaren una cocina de lo más precaria, con aparatos usados y viejos, sartenes sin antiadherente y cuchillos sin afilar.

El elemento más desestabilizador de la competición no es la diferencia de equipación en las cocinas sino la plataforma, una despensa móvil con los ingredientes necesarios para cocinar que permanecerá en cada uno de los niveles durante solo 30 segundos.

Pasado este tiempo, bajará al siguiente nivel con menos ingredientes, que serán con los que tendrán que conformarse los concursantes de las cocinas inferiores. No tienen permitido compartir ni desperdiciar y todos deberán utilizar todo lo que cojan. El ganador se embolsará un trofeo y un premio en metálico de 100.000 euros

Tres pruebas

Al primer programa, por cierto, llegarán 21 candidatos -siete influencers, siete amateurs y siete profesionales-, pero tan sólo 15 se convertirán en concursantes de pleno derecho. Cada entrega tiene un total de tres pruebas:

La primera será un examen de precisión en el que los concursantes se enfrentarán individualmente a un desafío de habilidad. El resultado de este reto será determinante para la distribución de los equipos en cada una de las cocinas. 'Next Level Chef'.

A esta prueba seguirá un cocinado de mayor duración en el que los integrantes de cada equipo trabajarán ya en el nivel que les haya sido asignado, supervisados por su mentor. Finalizada la elaboración, deberán tener buen cuidado de colocar los platos terminados en la plataforma, ya que el concursante que no lo haga irá directo a la expulsión. Tras la cata, cada mentor decidirá cuál es el peor plato de su equipo.