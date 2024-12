El mensaje de ánimo de Antonio Orozco a Raphael desde ‘El Hormiguero’: “Es el artista más fuerte que conozco”

Antonio Orozco se mueve por El Hormiguero como Pedro por su casa. Lo ha visitado cuando tiene que presentar discos, giras, o promocionar trabajos en televisión como La Voz. Este martes 17 de diciembre, el artista andaluz ha ido al programa de Pablo Motos para anunciar su vuelta a los escenarios, después de haberse tomado unos meses de calma.

Este año cumple 25 años en la música, y por ello va a celebrar 25 conciertos recorriendo diferentes ciudades del país. Y a las 22:01 horas de la noche, en pleno directo de El Hormiguero, puso a la venta 185.000 entradas.

“Es un sueño hecho realidad. He visto muchas veces que aquí pasan cosas, y siempre que he venido han pasado cosas increíbles. Y está pasando ahora mismo. A ver qué pasa”, decía Orozco. Pablo Motos le recordó que con artistas como Serrat, Sabina o Estopa los servidores se han colapsado después de anunciar en el programa la venta de entradas. “Ojalá pase eso”, pedía el artista.

Antes de adentrarse en la gira y en sus nuevas canciones, Pablo Motos quiso hacer un paréntesis para hablar de Raphael. “Me imagino que si no estáis al tanto de las noticias, os vais a enterar ahora, pero Raphael, que estuvo anoche aquí de invitado en el programa, haciendo un especial de La Revuelta ha tenido un fallo cerebral, un ictus, y bueno, se lo han llevado”, introducía el presentador. “Parece que las pruebas van bien”, añadía Motos.

Esto sirvió a Antonio Orozco para deshacerse en halagos hacia el artista de Linares. “Nos hemos quedado todos en shock. Tengo una amistad muy bonita con él y con su familia. Yo la verdad es que he puesto algunos mensajes, a mí personalmente no me han podido contestar, pero estoy seguro...” afirmaba Orozco.

“Mira, Raphael es una de las personas, aparte de unos artistas más impresionantes que yo he conocido. Probablemente el que más me ha impresionado en directo. Y es con bastante diferencia el artista más fuerte que yo conozco”, exponía Antonio.

Y daba un mensaje de ánimo a la familia: “Ha salido seguro de cosas bastante peores que esta, y estoy seguro de que ya veréis como dentro de poco tendremos noticias de que está yendo todo bien”. “Tienes toda la razón. Raphael es una potencia de la naturaleza”, confirmaba Pablo Motos, que recordó que el día antes el artista le enseñó a bailar, en un vídeo que está en Instagram. “Le mandamos un beso muy grande a Raphael y a toda la familia. Estamos todos deseando que esto sea solamente un susto”, finalizaba Pablo, antes de comenzar a hablar con Orozco de sus proyectos.