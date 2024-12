Sonsoles se queda sin palabras tras escuchar el durísimo testimonio de Rosa Valenty: "Es un escándalo"

Y ahora Sonsoles ha estado cargado de emociones desde el primer momento. El programa de las sobremesas de Atresmedia no fallaba a su cita con los espectadores para ofrecerles la última hora de la actualidad en nuestro país y todos los detalles de la crónica social.

En la emisión de este lunes, 16 de diciembre, Sonsoles Ónega contó con una invitada especial para tocar uno de los temas más temidos de hoy en día. Hoy, la actriz, Rosa Valenty rompió su silencio y habló sobre el acoso sexual que vivió durante toda su carrera.

"Empecé a luchar con la vida a los 18 años", comenzó diciendo la actriz. "Antes se permitía entrar a los camerinos a saludar a los actores, y de repente, viene esta persona, y en vez de darme dos besos, directamente fue a mi teta. Para mí fue flipante", relató la exvedette.

Los relatos de las proposiciones de hombres que le pedían estar con ella a cambio de oportunidades laborales continuaron saliendo por su boca: "Una madame me llamó y me dijo que había tres hombres muy importantes que querían estar conmigo y sería un gran dineral para mi", señaló la actriz sin titubear.

"¿De verdad? ¿Así de explícito?", contestó sorprendida Sonsoles Ónega al escuchar el relato de su invitada. Al continuar detallando el momento, Rosa quiso aclarar que la voz que le había llamado fue una mujer, a lo que la presentadora respondió con un:"Sí, la celestina de toda la vida".

Rosa Valenty durante el programa. 'Y ahora, Sonsoles'.

Al continuar con su mensaje, Rosa se rompió en llanto recordando cómo durante los años 70 se tuvo que adaptar a ciertas situaciones que a día de hoy le siguen haciendo daño: "Yo te voy a dar lo que tú me pidas. Socialmente, no te puedo enamorar, pero sí te puedo dar dinero", me confesó. Me quedé tan sorprendida que le agradecí y le dije: "Me vendría muy bien, pero tengo dos niños que el día de mañana no quiero que bajen la cabeza", señaló con lágrimas en los ojos.

Sonsoles, con la boca abierta y una mano en el pecho, cuestionó si era común que este tipo de situaciones se vivieran en aquella época: "¡Qué fuerte, Rosa! ¿No podíais decir nada? Yo entiendo que no había ni la comprensión social ni el clima de ahora".

"Pero, Rosa, las mujeres de antes callaban, pero aún siguen callando", interrumpió la presentadora antes de mostrar un video reportaje con declaraciones de celebrities que han pasado por situaciones similares. De esta forma, nombres como Regina do Santos, Bárbara Rey, Jenny Llada o Carmen Platero salieron al ruedo.

"Lo siento muchísimo que les haya pasado este tipo de cosas tan sumamente graves, pero si a mí me llega a pasar en aquella época, me voy a una comisaría. ¿Cuántas veces no se tienen enemigos ocultos?", sentenció la actriz.

Tras escuchar los relatos de la invitada, Sonsoles aprovechó el momento para dirigirse a la audiencia y pedirles que no opten por el silencio ante este tipo de acciones, sino que tomen cartas en el asunto.

"Esto de Rosa Valenty es a finales de los 70 y principios de los 80, pero es que hoy en día siguen pasando estas cosas", sentenció finalmente la presentadora, quien continuó el programa con otros invitados.