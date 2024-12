Afra Blanco, cara a cara con Marcos de Quinto por la reducción de la jornada laboral: "Estoy harta de señores como tú"

Este lunes Espejo Público ha dedicado parte del programa al tradicional 'ring', en el que dos tertulianos tienen un cara a cara sobre temas de actualidad. Por un lado, la activista Afra Blanco. Por el otro, el empresario Marcos de Quinto. Sobre la mesa, la reunión de Pepe Álvarez con Puigdemont para reducir la jornada laboral, la manifestación de los funcionarios para seguir en Muface y los precios de la vivienda.

El debate ha sido muy caliente desde el principio. Antes de arrancar con los temas de actualidad, Marcos de Quinto ha hecho un comentario sobre la "bufandita morada" de Afra Blanco, en ausencia de la bufanda "palestina". Algo que ha provocado el enfado de la tertuliana: "Lo de ser despectivo ya le viene de casa". La propia Susanna Griso ha interrumpido al empresario: "Vamos a subir el nivel de los comentarios".

El que fuera diputado de Ciudadanos hacía una petición a la activista: "Puedes tutearme", rechazado por la activista. "No, prefiero no tutearle después del nivel que ha planteado". Marcos de Quinto se ha referido a su "gente de ultraizquierda" de la tertuliana, lo que ha elevado la tensión: "No le voy a permitir que me falte".

Marcos de Quinto se mostraba muy duro con la reunión del líder de UGT con el líder de Junts en Waterloo: "Puigdemont es un delincuente y Pepe Álvarez es el jefe de un sindicato condenado por robar dinero a los parados, por lo cuál que se junten como en la cueva de Ali Baba, ningún problema".

Otro asunto polémico fue el tope al precio del alquiler y las declaraciones de Escrivá sobre los "efectos indeseables" que produciría. "Con Franco había vivienda y se pagaba antes", ha asegurado el empresario. "Yo esperaba un nivel más alto de debate contigo. Estoy sorprendidísima, me lo has puesto muy fácil", zanjaba la activista.

El momento de más tensión se ha vivido con las protestas de los funcionarios por la salida de Muface. "Ya sé que a ti no te gusta que la gente elija porque a lo mejor no elige socialista", ha expresado el empresario. Afra Blanco no se ha callado: "Hoy vienen los señores a ser despectivos con las mujeres. Hoy viene el día de ser despectivos".

La tertuliana expresaba su malestar a Susanna Griso: "A mí este tipo de relatos me dan mucho miedo. Luego viene la pandemia y se rescata a trabajadores y empresas y eso se paga con impuestos". Marcos de Quinto volvió a interrumpir, provocando el enfado de la activista: "Deja de ser despectivo. Estoy harta de señores como tú que son despectivos".

El empresario ha llamado "maleducada" a Afra Blanco tras su intervención. Y la activista le ha replicado: "No, maleducado usted, que no para de faltar al respeto". Tras este intercambio de golpes, Susanna Griso les ha invitado a darse la mano como hicieron "Ayuso y Sánchez", aunque no lo ha conseguido.