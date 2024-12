El reto de Ángeles Blanco con las Campanadas de Telecinco (con Vallés tras las cámaras): "Canarias es mi segunda casa"

Ángeles Blanco cerrará por todo lo alto un año estupendo a nivel profesional y personal. La presentadora de Informativos Telecinco será la encargada de dar las Campanadas desde Canarias junto a Ricardo Reyes, de El Desmarque. Lo hará después de que Blanca Romero y Ion Aramendi hayan recibido al 2025 desde Lanzarote.

"Es muy bonito poder trasladar desde aquí un poquito de la tierra a tantos canarios que hay en la península", asegura la periodista. Su pareja, Vicente Vallés, le acompañará detrás de las cámaras, tal y como confirma Blanco en una entrevista telefónica con BLUPER.

La periodista extremeña lleva 12 años viajando con su familia a Canarias para celebrar la Navidad, por lo que no dudó en aceptar en cuanto le ofrecieron esta oportunidad. En esta conversación, además, Ángeles desvela su obsesión con los "cuartos" y su preferencia por comerse las uvas "sin pepitas".

Blanco reconoce estar muy "contenta" tras haber pasado a la edición de mediodía de Informativos Telecinco con Isabel Jiménez. "Nos está yendo bien", afirma satisfecha. ¿Y cómo lleva la rivalidad con Vallés? "Con normalidad y humor, no podía ser de otra manera", responde.

Por último, la presentadora pide "tiempo" para que los cambios en el departamento que dirige Paco Moreno surcan efecto: "Esto son ciclos, Durante mucho tiempo ganábamos ampliamente desde Mediaset. Y volverá a pasar, estamos en ese camino".

¿Cómo surgió la oportunidad de dar las Campanadas?

Viene desde hace tiempo. Este año he venido varias veces a Lanzarote para grabar Planes Gourmet para Mediaset, donde enseñamos los centros de alta cultura y turismo. Casi soy la embajadora de Lanzarote y Canarias, que es mi segunda casa.

Se puso mi nombre sobre la mesa por el vínculo que tengo aquí. Y cuando toma de verdad forma, me vuelvo loca, porque nunca pensé que iba a tener la oportunidad de dar las Campanadas. Es un momento muy especial.

Blanca Romero, Ion Aramendi, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes. Mediaset España

No dudaste en dar el 'sí' entonces.

No me lo pensé nada. Fue un '¡sí!' rotundo. Desde hace 11 años pasamos la Navidad en Canarias. Nochevieja, algunas veces Reyes... pero siempre Navidad. La logística ya la tenemos montada porque es nuestro desplazamiento habitual.

¿Te va a acompañar Vicente Vallés detrás de las cámaras?

Sí, me traigo a toda la familia.

¿Sientes menos presión por dar las Campanadas canarias y no las peninsulares?

Eso que lo haga Blanca. Yo es que soy muy de Canarias. Estoy encantada de hacerlo. Es muy bonito poder trasladar desde aquí un poquito de la tierra a tantos canarios que hay en la península. Conozco a mucha gente de Canarias que viven en Madrid que se toman las uvas con su hora.

¿Eres de rituales en Nochevieja?

No. No soy de rituales. Antes me tomaba las uvas peladas y sin pepitas. Ahora ya puedo con la piel. Pediré que me las den sin pepitas y, si no, me iré a la cocina para quitármelas como hago en casa. Este año como es diferente y especial, a lo mejor, resulta que por los nervios descubro algún ritual o manía. Pero es fundamental quitar las pepitas (risas).

¿Qué es lo que más respeto te da de esta retrasmisión?

Desde pequeña tengo grabado el tema de los cuartos. Es una obsesión que tengo cada vez que me siento delante de la televisión, y siempre digo 'a ver si sé diferenciar los cuartos de las campanadas'. A partir de mañana [la entrevista se realizó hace unos días] me pondré grabaciones para diferenciarlos. Pero bueno, Ricardo y yo nos apoyaremos.

Ángeles Blanco, durante la presentación de las Campanadas de Mediaset desde Lanzarote. Mediaset España

Este es un buen broche final a un año de cambios. ¿Qué balance haces de tu etapa al frente de la primera edición de Informativos Telecinco junto a Isabel Jiménez?

Estoy muy contenta. Cuando me dijeron que daba el salto entre semana, personalmente fue un sueño, y profesionalmente también. Hacer el informativo al mediodía es un reto distinto. Coincidió mi salto con la puesta en marcha con los nuevos informativos. Mi balance no puede ser más positivo. Estoy muy ilusionada, nos está yendo bien, tengo ganas de seguir creciendo.

Hace un año, en otra entrevistas, me decías que se preparara Vicente Vallés porque amenazabais con "hacer pupa". ¿Cómo son esos 'piques' en casa?

Con normalidad y humor, no podía ser de otra manera. Hay llamadas de: 'Bueno, qué. ¿Y tú, con que abres?' (risas). Lo que digo siempre: esto son ciclos, y durante mucho tiempo ganábamos ampliamente desde Mediaset. Y volverá a pasar, estamos en ese camino.

¿Por qué crees que los informativos de la noche, los que presenta Franganillo, no han terminado de despegar? ¿Se penaliza ser neutral en un momento que todo está polarizado?

No creo que ahora mismo con la polarización de la sociedad te tengas que situar a un lado o en otro. Lo digo muy convencida: lo que tenemos que hacer es periodismo. Y eso no sólo es leer un teletipo, sino explicar la actualidad para que se entienda. Eso es lo que estamos haciendo. Tampoco llevamos tanto tiempo con esta nueva etapa. Todo necesita un tiempo, y en ello estamos.

¿Qué le pides a 2025? ¿Algún programa en solitario?

Normalmente cuando soplo una vela o cambio de año, me aparece lo personal y profesional. Así que, que sea como 2024. Ha sido un año muy completo en todos los ámbitos, muy satisfactorio. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y, oye, si viene algo mejor, bienvenido será.