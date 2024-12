Gonzalo Miró no se lo cree y apunta a Bárbara Rey: ¿Le pidió 25 millones de pesetas al rey para cuidar a sus hijos?

La última entrevista a Bárbara Rey en Telecinco sigue dando que hablar. La exvedette habló por primera vez sobre su relación con el rey emérito, en un especial de ¡De viernes! titulado como Bárbara Rey: Mi Verdad.

Los diferentes programas de la sobremesa de la televisión siguen dedicando horas y horas a abordar este esperado testimonio de la artista. De esta manera, en Y ahora Sonsoles o en TardeAR, los diferentes colaboradores han expresado su opinión libremente sobre este asunto.

Durante esta semana, Xavier Sardà ha sido uno de esos tertulianos que ha querido comentar los duros testimonios de Bárbara Rey. En específico, el asunto se centró en una de los testimonios de la exmujer de Ángel Cristo: "Me trató como una p... Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla".

"Si le deja 500.000 pesetas, tú puedes cogerlas o no. Perdona, pero lo mío en sincero y es amor puro y duro, ya está. Dejar el dinero encima de la mesa. Ahora si pillas la pasta... hombre un poco p... sí eres", apuntaba el expresentador de Crónicas Marcianas.

Controvertidas declaraciones de Sardà, el pasado 10 de diciembre en TardeAR, que se complementan con otro destacado tertuliano de la televisión. En este caso, hablamos de Gonzalo Miró que forma parte del nutrido equipo de colaboradores de Espejo Público y La Roca.

El hijo de Pilar Miró atendió a los medios de comunicación, el pasado 12 de diciembre, en la gala de los Premios T a las Artes, las Ciencias y el Deporte de la revista Telva. En primer lugar, Miró se mostró sorprendido al conocer que Bárbara Rey había chantajeado a Juan Carlos I con las grabaciones que le hizo en su casa para conseguir dinero.

"¿Ha dicho eso? Pero ¿cuándo ha dicho eso?", respondía atónito el conocido colaborador de televisión. De esta manera, Miró admitía no estar muy al tanto de la entrevista de la artista, el pasado lunes en Mediaset. "No me lo esperaba, me ha sorprendido... es que hace ya treinta o más años, son relaciones como pasadas ya", señalaba el tertuliano.

En un momento de la entrevista, Gonzalo Miró se ha mostrado más sorprendido que nunca al conocer los detalles de los testimonios de la exvedette, relacionados con el dinero que le pidió al emérito para seguir adelante con la crianza de sus hijos: "Joe, pues nada... ¿para darle de comer a sus hijos pide 25 millones de pesetas? pues muy bien, estupendo".

Cambiando de tema, Miró también ha respondido asuntos de su vida privada. Su expareja Amaia Montero había sido fotografiada con un chico y el colaborador no dudó en dar su opinión: "Mientras que Amaia sea feliz, yo contento. No tenía ninguna duda de que Amaia iba a volver a hacer lo que verdaderamente le gusta".