La vida actual de Santi Rodríguez, el frutero de 'Siete Vidas': de superar un infarto a simpatizar con el Opus Dei

Santi Rodríguez (Málaga, 1965) es una cara muy reconocida desde que se coló en nuestras casas interpretando a 'El Frutero' de Siete Vidas. A pesar de su origen malagueño, su familia se mudó muy pronto a Jaén, ciudad en la que ha vivido casi toda su vida y que abandera con orgullo.

Estudio Derecho en la Universidad de Granada, pero descubrió que su vocación era interpretar y entretener. Sus inicios profesionales fueron en 1984, pero alcanzó la popularidad tras formar parte de El club de la comedia, La noche... con Fuentes y cía, y sobre todo por su papel de 'El Frutero' de Siete Vidas.

El cómico participó en 85 capítulos de una serie que alcanzó audiencias de más de cuatro millones de espectadores. Santi Rodríguez formó un reparto estelar en el que también destacaban Amparo Baró, Javier Cámara, Paz Vega, Willy Toledo y Carmen Machi. Esta ultima protagonizó el spin-off de gran éxito: Aída.

Tuvo un desagradable episodio en 2012, cuando recibió amenazas de muerte por Twitter. Amenazas que se produjeron por su cercanía al Opus Dei. En una entrevista a AlbaDigital.es habló sobre este asunto: "Lo primero, dejar claro que no soy de la Obra, sino simpatizante. Dicho esto, en el Opus Dei me inculcaron unas creencias que han sido de gran ayuda en momentos difíciles. Por eso lo defiendo a muerte".

Santi Rodríguez también ha dedicado gran parte de su carrera al teatro. Participó en el exitoso montaje 5hombres.com y protagonizó la obra Ave Sosía. Sus montajes más recientes son Espíritu, una comedia para morirse de risa e Infarto, no vayas a la luz. Un trabajo basado en su experiencia tras superar un infarto y que dirige Fernando Fabiani y Manu Sánchez. Esta exitosa obra se puede ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

En 2017 sufrió un infarto, cuando cumplía 52 años. Hace unas semanas estuvo en Pasapalabra y explicó una anécdota sobre esta situación: "La doctora me dijo que había tenido un infarto esplénico (por la arteria esplénica), pero yo entendí un infarto espléndido. Yo no sé si ha sido espléndido, lo he hecho lo mejor que he podido", le respondió a la médica con su habitual humor.

El actor es muy solidario y organiza desde 2009 el Festival Santi y sus Amigos, que recauda dinero para la Asociación Síndrome de Down de Jaén. Un festival que cumplió 15 años en septiembre y en el que participaron Manolo Sarria, Rubén García, José Boto, Campoy, Palo Capilla, Morta y Javi Martín.

Es embajador de la provincia de Jaén desde 2007. Además de ser nombrado socio de honor del Jaén Paraíso Interior, club de fútbol sala del que presume siempre que tiene ocasión. En la serie Gym Tony era habitual verle con una camiseta del club puesta y acude siempre que puede a los partidos en el Olivo Arena, el nuevo Palacio de Deportes de la ciudad.

Actualmente colabora en el programa Las mañanas de RNE en Radio Nacional de España, presentado y dirigido por Mamen Asencio. Y en La 1 participa en Aquí la Tierra, con Jacob Pretus. Su última ficción se estrenó este año en Amazon Prime Video y se llama Atasco. Una miniserie antológica en la que también participan varios excompañeros en Siete Vidas como Anabel Alonso y Gonzalo de Castro.