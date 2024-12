La picante confesión de Belén Esteban a Inés Hernand en ‘Ni que fuéramos’: “Me fui a casa y dije: hoy toca”

Inés Hernand ha sido la estrella de la última edición de MasterChef Celebrity, formato en el que se ha alzado como ganadora (en lo que ha resultado, por otro lado, ser la temporada menos vista del concurso culinario). Y como ya está hecha una auténtica experta en el arte de cocinar, este jueves ha acudido a Ni que fuéramos Shhh para ponerse entre fogones junto a Belén Esteban.

La llegada de Inés al plató del Canal Quickie se fue cebando poco a poco, desde que ella se encontraba en el coche, enseñando su sofisticado vestido, que calificó de “escort”. Y una vez estuvo con María Patiño y compañía, y tras una breve charla, Inés Hernand se puso a jugar al ping-pong con la presentadora y con todos los colaboradores.

Era una competición muy particular: quien ganase la pelota podría hacer la pregunta que desease a la persona que tenía enfrente. Y el primer tanto lo ganó Inés a María Patiño, y le lanzó: “Última relación sexual duración y posición favorita”. “El sábado. Unos 20 minutos, y me gusta estar arriba”, respondía sin pudor la gallega.

Tras esto, le tocó el turno a Kiko Matamoros, y ganó a Inés. Y le hizo la misma pregunta, sobre sus encuentros íntimos. “Anteayer, también unos 20 minutos, y así como de ladito”, respondía la abogada. Kiko le alababa el gusto, asegurando que un encuentro así es “muy cómodo”.

Y luego llegó Belén Esteban. “Yo no he jugado al ping-pong en mi vida”, advertía la que fuese ganadora de GH VIP. Y, como era de esperar, perdió, e Inés le preguntó si concursaría en MasterChef. Belén respondió que no, pero pidió que le hiciese “la pregunta de antes”.

“¿Cuánto hace que has tenido un deliciosidades?”, deslizaba con picaresca Hernand. Y Belén sacó pecho de su relación, alzando la voz: “¡Ayer! Ayer, cuando acabó la fiesta de mi programa, me fui a mi casa. Y nada más llegar dije: hoy toca”. Un encuentro en el que tenía como música a Karol G y Jenny Rivera, y que duró bastante tiempo: “Una hora no, pero tres cuartos sí. Y no voy a decir la postura, porque no es ni para arriba ni tumbada”. “No sé cuál es...”, decía María Patiño.

La siguiente en pasar por la mesa de ping pong fue Lydia Lozano, quien ganó a Inés. “Es Manolo Santana ella”, bromeaba la invitada. Lozano quiso saber si Inés había sido infiel a su chico, y ella lo negó. “No he sido infiel, pero ambos hemos tenido fantasías con terceras personas”, admitía la invitada, que lo ve como “un juego saludable”.