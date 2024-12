Lalachus reaparece en 'La Revuelta' de Broncano y responde a las críticas por su peso: "Tengo el p... muy gordo"

Ya es oficial. Casi una semana después de que se filtrase la noticia, RTVE hizo público este miércoles que La Revuelta será la protagonista absoluta de sus Campanadas 2024. David Broncano y Lalachus han sido elegidos como los presentadores que despedirán el año en la cadena pública.

Así, por fin, la noche de este 11 de diciembre, Broncano ya pudo presentar a la colaboradora como su pareja de Campanadas. La recibió con todos los galones, tocando el bombo, y pidiendo al público un fuerte aplauso para ella. "Estoy emocionado, ¿eh? Ay, Dios mío", reconocía el conductor del programa de 'access'.

La cómica se encontraba en las mismas y añadía que había "estado llorando mucho" desde que conoció la noticia. "Yo igual llego tarde", comentó el jiennense, bromeando sobre no estar a tiempo en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. "Si necesitáis un 'preshow' yo me hago los cuartos", añadió Sergio Bezos desde el patio de butacas.

Más adelante, David Broncano y Lalachus abordaban la polémica de la semana: los comentarios de odio que ha recibido la cómica por su peso tras filtrarse que sería conductora de las Campanadas. Unos comentarios por los que hasta José Pablo López, nuevo presidente de la Corporación, salió en su defensa.

"Las críticas que estoy leyendo contra Lalachus nada tienen que ver con que sea gorda sino con que es mujer. ¿Alguien recuerda alguna crítica por su peso contra Alberto Chicote o contra Ibai Llanos cuando presentan las Campanadas? Tanto por avanzar. Puro machismo", escribía en X el máximo responsable del ente.

Por aquí se pasa @lalachus2 las críticas de estos días por presentar las Campanadas. #LaRevuelta



No puedo ser más Team Lala. pic.twitter.com/Gn4wh8HhfH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2024

A ella, desde luego, no parecen haberle afectado estos ataques de gordofobia: "Demasiado preocupada está la gente, que dice que el balcón va a caer por mi peso". "¡Guapa!", se escuchaba gritar a un asistente, a quien se sumó el resto del público.

"La gente, súper preocupada. Muchas gracias. Hasta mi madre, que me ha dicho que me ponga una rebequita. Todo el mundo preocupado por mi salud. Estoy muy contenta, muy agradecida. 'Está gorda'. ¿Qué? ¿Sí? ¡No! ¿Sabéis lo que tengo también gordo?", preguntó Lalachus, mientras se señalaba sus partes.

"Tengo el papo muy gordo, por donde me paso todas las críticas de estos días", aseguró el rostro de La Revuelta. Ya en un tono más serio, mirando a cámara, realizó "un pequeño alegato": "Simplemente decir que no hay ni habrá nadie, nadie, en este santo mundo, que pueda quitarme un mínimo de ilusión. Que me diga que no merezca estar con este caballero [Broncano] presentando las Campanadas en Televisión... ¡Española!".