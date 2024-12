Frank Blanco no se corta y dice lo que muchos piensan sobre el giro de guion de Bárbara Rey: "No sé ya qué creerme y qué no"

La entrevista de Bárbara Rey, el pasado lunes en ¡De viernes!, sigue ocupando horas y horas en todos los medios de comunicación. De esta manera, en TardeAR siguen informando sobre la última hora de la vedette tras hablar por primera vez sobre su relación con el rey emérito.

Ana Rosa Quintana iba a contar con una mesa VIP formada por los mejores tertulianos del panorama televisivo. Bea Archidona, Mario Vaquerizo, Frank Blanco, Manual Díaz 'El Cordobés' y Javier Chicote eran los elegidos para abordar de primera mano todos los asuntos de la sobremesa de Telecinco.

En la emisión de este jueves 12 de diciembre, una exclusiva inesperada iba a interrumpir de golpe TardeAR. Mientras el periodista Chicote explicaba a los espectadores cómo eran los pagos que el CNI realizaba a Bárbara Rey, Ana Rosa se vio obligada a dar paso a una conexión con el exterior, en concreto, en Málaga.

Un reportero de TardeAR había conseguido hablar directamente, en la puerta de su casa en Marbella, con Bárbara Rey, así la exvedette hablaba por primera vez después de su última entrevista con Santi Acosta en ¡De viernes!

"No te puedo avanzar nada, ya lo iréis viendo en las promociones. No sé cómo se presenta. Todo depende... Ya estoy acostumbrada a que digan tantas cosas de mí", apuntaba la exvedette sobre las próximas entrevistas que seguirán emitiéndose en el especial Bárbara Rey: Mi Verdad.

Desde plató esperaban ansiosos a reaccionar a estas declaraciones de la artista. "Voy a lanzar un mensaje a favor de Bárbara Rey, me da igual lo que haya hecho si ha estado con el rey o no, pero es una profesional del medio. Otras cobran y luego no dicen nada. Bárbara está contando todo y como espectador lo agradezco", defendía Mario Vaquerizo a la exvedette.

"Estoy en tu equipo y estoy en tu barco, pero lo que pasa es que sí está contando todo.. Pero se supone que ya lo había contado todo antes también y ahora va cambiando versiones. Es Bárbara Evolution y ya no sé qué creerme y qué no. Ahora le preguntan: '¿te quedan cosas por contar?' y responde 'no sé'. Pues oye, o lo sabes o no lo sabes", apuntaba directamente Frank Blanco sobre la exmujer de Ángel Cristo.

"Le quedan muchas cosas por decir. La parte más fuerte viene ahora con los temas familiares. Se va a hablar de la relación con los hermanos, de Sofía, de los hijos, si se arrepiente de cómo los educó...", apuntaba Bea Archidona, colaboradora de TardeAR y copresentadora de ¡De viernes!

Por su parte, Ana Rosa también quiso dar su opinión al respecto: "Este es el testimonio de Bárbara, como el de cualquier persona, ella cuenta su verdad y cómo la quiere contar y no cuenta lo que no quiere contarnos. Por eso hay que unir piezas y para eso estamos los periodistas para ver la otra parte".

Frank Blanco y Mario Vaquerizo, en 'TardeAR'

"No hay que juzgar con mucha antelación porque no se puede escupir para arriba porque puede caernos para abajo. El dinero público no era de ella" añadía Vaquerizo. Ana Rosa no dudó en replicarle: "El dinero público es de todos, no me vengas con esas". "Si ella u otra cobraban o no cobraban del dinero propio del rey da igual, si se demuestra que el dinero es de todos los españoles a mí si me cabrea", señalaba Susana Díaz.