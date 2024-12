Los espectadores piden a Lydia Lozano que cambie de maquillaje y ella responde: “Me encantaría ser negra”

Lydia Lozano ha charlado con los espectadores de Ni que fuéramos Shhh en una de las pausas publicitarias del espacio. Y es que en TEN se ven anuncios, pero en Twitch y YouTube continúa la emisión, y es en esos descansos cuando se suceden algunas de las anécdotas divertidas y las confesiones más controvertidas del formato.

Como es habitual, Javier de Hoyos era el encargado de ir leyendo los mensajes y se los trasladaba a Lydia. Y uno de ellos, firmado por una espectadora llamada Valeria, le pedía: “Cambia de maquillaje”. “¿Por qué? Yo uso el de Yves Saint Laurent con el de Estee Lauder. Lo siento mucho que no te guste, pero me encanta estar morena”, respondía la periodista.

Otro espectador le decía a Lydia Lozano que es “historia de España”, y a continuación, un tercero le pedía “stop black face”. La canaria preguntaba que qué era eso, y le explicaron que es llevar la “cara negra”. Su respuesta fue sorprendente: “Me encantaría ser negra. Te lo juro. Te levantas con muy buena cara cuando estás morena”.

Más adelante, los espectadores siguieron haciendo comentarios sobre Lydia Lozano y su maquillaje, afirmando que se maquilla con Cola-cao. Ella se limitó a decir que nunca lo ha probado, porque ella prefiere desayunar salado, y lanzó un llamamiento: “Si alguno sabe la forma de no gastarme tanto en productos para mezclar y que salga morena. Si me decís que eso, el Cola-Cao, lo puedo mezclar y dármelo en la cara, dadme la fórmula, pues saldría más barato”.

“Lydia, eres Rihanna”, le decía otra persona que estaba viendo el programa. “Me encanta”, decía Lozano con humor. Siguiendo con el tema del maquillaje, Lydia explicó que ella tarda tres cuartos de hora en maquillarse, y unos diez en quitárselo todo. Y que para desmaquillarse emplea aceite “como Sara Montiel”, y agua micelar.

En referencia al black face, hay que recordar que ya acusaron a Lydia de esta práctica en el año 2022. Se entiende como black face no el aplicarse colorete en la manera que lo hace la periodista, sino el maquillar a personas blancas de color negro, con tonos que normalmente no son naturales y con finalidad principalmente humorística o caricaturesca. Una práctica considerada racista.

Y es que el día 5 de enero de aquel año, Lydia participó en Sálvame vestida de rey Baltasar, con la cara pintada de negro. Y ella estalló en directo ante las críticas de racismo. Ella se defendía diciendo que “Baltasar era negro”, y que no estaba “haciendo racismo, por dios. No soy racista, ni este programa. No tenemos un colaborador negro, ese es el único problema”. “Yo suelo estar así en verano, aquí no hay racismo, Baltasar es negro y yo soy una embajadora”, aseguró también.