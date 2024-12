Sonsoles Ónega frena a Valeria Vegas por lo que llega a decir en su programa en Antena 3: "¡No, hombre, no!"

Tema especialmente sensible el que se abordó en Y ahora Sonsoles este martes, 10 de diciembre. Aingeru aprovechó el altavoz que le proporcionaba el programa de Antena 3 para denunciar que habían matado a su perro Toby "brutalmente y por venganza".

"Les vamos a advertir de la dureza de estas imágenes, porque lo son", avisó Sonsoles Ónega, antes de dar paso al vídeo en el que se veía al can ser maltratado hasta fallecer. El dueño consiguió la grabación para ponerlo en conocimiento de las autoridades y de los medios de comunicación.

Pepa Romero se trasladó hasta Múgica (Vizcaya) para entrevistar al afectado, que llegó a contar que el veterinario le dijo que ya no se podía hacer nada por la vida de Toby. "Cuando el veterinario vio a Toby, al ver el estado en el que estaba, me dijo que no merecía la pena la operación", señaló Aingeru.

"Hay que denunciar todo esto por tierra, mar y aire, Aingeru. Porque lo que le han hecho a Toby es una crueldad", aceptó la presentadora de Atresmedia, visiblemente afectada. Aunque, sin lugar a dudas, la más compungida era Valeria Vegas, que no dudó en mostrar su indignación.

"Hay que denunciar a quienes no tienen voz. Volvemos a lo mismo. Niños, ancianos y animales son intocables. ¡Intocables! Que cambien las leyes, que el hijo de la gran puta que ha hecho esto entre en la cárcel. ¿Qué cuesta?", estallaba la colaboradora de YAS.

Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia Televisión

Vegas apeló "al Gobierno y a la ciudadanía" para que estuviesen "concienciados contra el ataque a los más vulnerables y seres vivos en general". Es más, recomendó a Aingeru que fuera hasta el final con la ley hasta donde hiciese falta: "Vaya usted a por todas hasta que lo cuelguen".

Este último comentario fue excesivo para Ónega: "No, hombre, no". "Me da igual, en mi burbuja vital me da igual lo que le pase a este señor", reiteró Valeria. "Ya, Valeria, pero colgarlo no", insistió Sonsoles, intentando calmar a su compañera. Justo después, retomaba la palabra el dueño de Toby.

Valeria Vega ante la agresión a un perro “ Ojalá a este hijo de p… lo cuelguen “ pic.twitter.com/LWlXiOlBKG — TVMASPI (@sebas_maspons) December 10, 2024

"Lo importante es que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Concienciar a la gente de que este salvajismo no puede continuar. Vivimos en una sociedad en la que esto no tiene cabida", aseguró Aingeru, mientras en pantalla partida se veía a una Sonsoles al borde de las lágrimas viendo imágenes del animal.