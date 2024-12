Kiko Matamoros, sin piedad contra Carmen Borrego: “ Es desagradable, muy agresiva, muy prepotente”

Carmen Borrego es uno de los personajes de la crónica social del momento. La colaboradora televisiva ha protagonizado la portada de la revista Lecturas luciendo nueva imagen, “estrenando cara y brazos” tras una operación de cirugía estética que se alargó siete horas. Un nuevo retoque que se ha hecho la hermana de Terelu Campos, quien, según su relato, es quien le ha animado a pasar por el quirófano.

En Ni que fuéramos Shhh han dedicado una buena parte de los contenidos de este miércoles 11 de diciembre en desglosar esa entrevista y analizar los retoques que Carmen se habría realizado. Y con su particular sentido del humor, Kiko Matamoros destacó un parecido razonable de la nueva imagen de Carmen: Raquel Mosquera.

“¿No te han entrado ganas de escribir a Carmen Borrego, igual que hiciste con Terelu, después de haber visto la portada?”, le preguntó Javier de Hoyos a Matamoros. Javier asumía temporalmente el papel de presentador desde el plató, mientras María Patiño se encontraba en otra localización, para informar también sobre las operaciones de Borrego.

Sin ninguna clase de cortapisa, Kiko Matamoros respondió que no: “Pues no, porque a mí Carmen borrego me ha caído siempre mal”. “El cariño que le tengo a Terelu no se lo tengo a Carmen. Me ha parecido siempre muy desagradable, muy agresiva, muy invasiva, es muy prepotente. No sé, yo no he trabajado a gusto con Carmen, de verdad. Lo digo en serio, lo estoy diciendo en serio”, insistía. Para él, lo peor de la que fue su compañera de Sálvame es “lo desagradable que era”.

Hay que destacar que, en los últimos tiempos, Kiko Matamoros sí que ha tenido bellas palabras hacia Terelu Campos desde el plató de Ni que fuéramos Shhh. El pasado mes de noviembre, en pleno directo, reconocía: “A Terelu le tengo mucho cariño y me parece una tía cojonuda”. E incluso quiso echarle flores sobre cómo se ha comportado con él: “Estoy agradecido en muchas cosas”.

Esto no quita para que Kiko haya hecho también humor a costa de la familia hace escasamente una semana. El martes 3 de diciembre compartió una imagen desde el hospital, en el que le estaban realizando unas pruebas, y escribió como comentario: “Hoy no hay una Campos peor que yo, creo”. Un dardo hacia las hijas de María Teresa Campos, quienes tienen fama por lamentarse públicamente de sus problemas. Un chiste que ya en el pasado hizo estallar a Terelu, de hecho.