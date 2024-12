Censura en 'La Revuelta': el chiste sobre 'MasterChef' que nunca se llegó a emitir en el programa de Broncano

Una de las mayores preocupaciones de los seguidores de La Resistencia era que perdiese su esencia al mudarse a Televisión Española, esa que fue la clave de su éxito durante seis años en Movistar Plus+. Y es que muchos desconfiaban de que en la pública pudiesen ofrecerse contenidos similares a una televisión privada y de pago.

En tres meses de emisiones, puede decirse que La Revuelta se ha mantenido fiel a su estilo, sin apenas contrapisas por parte de RTVE. Sin embargo, el dúo cómico Pantomima Full, colaboradores de David Broncano, han destapado por qué son ellos los protagonistas de la excepción.

Lo han contado en La Ventana, programa vespertino de la Cadena SER. Como señaló Broncano el pasado 24 de octubre, día en que el tándem aparecía por primera vez en el espacio de 'access', sus dos intervenciones anteriores habían tenido que ser eliminadas.

Una de ellas, por hacer "unos chistes sobre MasterChef muy graciosos, pero gravísimos, porque a continuación se emitía MasterChef". Por fin, en la emisora de PRISA, Alberto Casado y Rober Bodegas han contado cuál fue esa broma que fue eliminada en edición.

"No me acuerdo o no me quiero acordar, pero sí es verdad que, para ser la primera semana de La Revuelta en La 1, no era la mejor idea", reconocía Casado, que emplazaba a su compañero a recordar el chiste: "A ver, es que el chiste estaba muy bien".

"Con todo los 'spin-offs' que tiene MasterChef, el Celebrity, el de los niños y tal, propusimos uno en el que las 'celebrities' pusieran a cocinar a sus asistentas. A ver cuál cocinaba mejor. Y que las juzgaran las asistentes de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz", ha explicado Bodegas.

"Ahí sí que te estaría la cocina real, ¿no? No sé, era como un 'roast' a la parrilla de La 1. Más allá de la rivalidad con el El Hormiguero, también querían ser lo más visto de la tele pública y era un repaso dentro de la casa. Nos pareció 'too much' para el segundo día", ha zanjado Rober.