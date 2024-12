Kiko Hernández, sin piedad contra Carlo Costanzia: "Parece que en vez de tener un hijo, le ha caído otra pena de prisión"

Empieza la semana y con ella arranca la primera emisión de Ni que fuéramos Shhh. El nuevo Sálvame se emite de lunes a viernes, en Canal Ten y en Canal Quickie. La esencia del formato extinto de Telecinco continúa viva y así lo demuestran los buenos datos de audiencia que, poco a poco, van cosechando en esta nueva aventura televisiva lejos de Mediaset.

El programa liderado por María Patiño ponía el foco en uno de los temas más comentados, en las últimas horas, en televisión y redes sociales. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sido papás de su primer hijo juntos. El pasado 5 de diciembre la hija de Terelu Campos daba a luz en Madrid, en un parto programado.

Ni que fuéramos Shhh no iba a dejar escapar esta oportunidad para debatir sobre esta noticia que afecta directamente al clan de las Campos. "No hay cámaras en el hospital, ni documental ni nada. Yo no lo sabía, pero a muchas mujeres le pasa lo de la diabetes gestacional. Ella justifica la programación del parto de esta manera...", apuntaba María Patiño.

En ese momento, Kiko Hernández no dudaba en atizar directamente esta actitud de la colaboradora de Mediaset: "De todas formas, quién se va a creer a Alejandra cuando ha mentido más que al médico".

"Dice que no va a ir a televisión y a los dos meses la vemos, que dice que va a ser abogada y es mentira. Más mentiras ya no, seguramente estaba programado y grabado. Esta gente se cree que tenemos la memoria cortita", apuntaba Kiko Hernández en pleno directo.

"Cortita como Carlo cuando habla. Ella dice estamos bien y el otro lo repite como un loro. Es que vaya relación...", imitaba el colaborador a la pareja de Alejandra Rubio. Posteriormente, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh iba a realizar un análisis de la comunicación no verbal de la salida del hospital de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, para atender a los medios de comunicación.

"Carlo se pregunta: 'qué hago aquí'. Él le bendice a ella y le dice: 'sí, puedes decirlo, no te preocupes. Alejandra le pide permiso a su chico para decir que ha sido sometida a una cesárea, es mi visión", explicaba Patiño a la audiencia de Canal Quickie.

"Todo porque lo han vendido y tienen una exclusiva, eso forma parte del reportaje. Yo me juego contigo un jamón, de pata negra, que cuando salga la entrevista con Terelu y demás, va a salir la cara del niño", se atrevía a decir Hernández a Patiño.

"Eso sí, Carlo no va a compartir entrevistas con Terelu. El protagonista es él y su pareja", añadía Kiko Matamoros. Aun así, Kiko Hernández no iba a olvidar su particular cruzada contra Alejandra Rubio y CarlosCostanzia y volvió a cargar contra ellos: "Veo muy poca alegría para un bebé tan esperado. Les veo con cara de tristeza... Salen como obligados a atender a la prensa".

"Carlo tiene una cara de antipático... madre mía. Parece que en vez de tener un hijo, le ha caído otra pena de prisión. Le van a poner la pulsera telemática, otra vez", señalaba directamente Kiko Hernández a Carlo Costanzia.

Carlo Costanzia, hijo de la modelo Mar Flores, fue condenado en junio de 2023 a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada relacionado con la compraventa de vehículos de lujo. De esta manera, hay indicios de que podría estar cumpliendo la pena bajo un régimen de control telemático.