Jorge Javier Vázquez, sin filtros sobre sus relaciones sexuales: "A mí también me gustan jóvenes"

A menudo, Jorge Javier Vázquez se desnuda en su blog y da a conocer ciertos detalles de su vida. Ya sea a través de Internet o en su programa El diario de Jorge, el presentador, de vez en cuando, comparte sus vivencias y gustos más íntimos. Un ejemplo de ello ha sido este lunes, donde en su programa ha decidido crear un espacio para hablar sobre las relaciones amorosas.

Para profundizar en el tema, ha decidido invitar a Lola y Rafael, quienes actualmente se encuentran en búsqueda de una relación estable y están abiertos ante cualquier posibilidad de encontrar una pareja.

Dentro de los temas que han tocado ha destacado uno en particular: la edad. "¿De qué edad te gustan, Rafael?", ha preguntado el presentador.

"Estoy solo hace cuatro o cinco años. Busco una mujer honrada, que le guste el hogar, que quiera estar en compañía", ha confesado el invitado, situación de la que Jorge Javier ha bromeado, contestándole con un mensaje pícaro.

"Pues menudo coñazo, chico. ¿Con el hogar? Con lo divertida que es la calle", ha espetado el presentador.

Los invitados no se han cortado y al responder la pregunta sobre la edad, Rafael ha dicho que la pareja a la que busca debe tener entre 55 y 60 años. Al escuchar esto, el presentador no se ha quedado callado y ha interrumpido a su invitado, a quien ha confesado que: "A mí también me gustan jóvenes".

Las caras de Rafael y Lola han cambiado drásticamente tras la declaración del presentador. Jorge Javier ha aprovechado el momento para cuestionar a la mujer, quien le respondió con la edad que busca en sus futuras parejas.

"Entonces, a los tres nos gustan jóvenes", ha comentado el presentador. La entrevista ha continuado con llamadas telefónicas de futuros pretendientes para los invitados y comentarios por parte de Jorge Javier que han caldeado el ambiente.

La entrevista continuó con la intervención de algunos futuros pretendientes, mientras Jorge Javier, como es habitual, soltaba comentarios jocosos que animaron aún más el ambiente. La charla se ha ido calentando, hasta llegar a un tema mucho más atrevido: las relaciones sexuales.

"¿Eres una mujer fogosa, Lola?", ha preguntado Jorge Javier, con su característico tono pícaro. Lola, sin inmutarse, ha respondido con sinceridad: "Si me tratan bien y me gusta la persona, sí. Pero si no me gusta…".

La conversación, llena de humor y momentos espontáneos, ha continuado tocando más temas como el tiempo que han pasado los entrevistados sin mantener relaciones sexuales. Cada uno ha dejado en claro que no han pasado más de dos meses sin tener este tipo de actividades.

En medio esta charla, Jorge Javier no ha perdido la oportunidad de compartir un mensaje sincero: "Hay épocas de la vida en las que, con que estén medianamente vivas, pues ya está", ha dicho, arrancando risas a los presentes.

Sin dejar de bromear sobre el tema, el presentador ha aprovechado para abrirse un poco más y confesar, con tono de complicidad: "A mí ni me preguntéis". En diversos medios de comunicación, Jorge Javier ha dejado en claro que desde que se separó de Paco, su última pareja, en 2018, no ha tenido aventuras amorosas.