Joaquín Prat se moja en 'Vamos a ver' con el embarazo de Alejandra Rubio: "No nos lo quieres decir"

Alejandra Rubio, colaboradora de Vamos a ver se ha convertido en madre primeriza la madrugada del viernes, 6 de diciembre. La celebridad televisiva, de 24 años, ha traído al mundo a Carlo, un niño fruto de su relación con Carlos Constanzia tras diez meses de romance.

A pesar de procurar mantener el proceso lo más discreto posible y alejado del foco mediático, pero desde el programar de Telecinco sus compañeros han decidido llamarla directamente.

Antes de entrar en llamada, Verónica Dulanto se ha sorprendido al conocer que su compañera dio a luz tras haberse sometido a cesárea, una opción de la que se tenía total desconocimiento.

"Un día se me ocurre decirle aquí a Alejandra Rubio que iba a salir a dar a luz en torno al 24 de este mes, yo no tenía ni idea. El parto fue un poquito más largo con cesárea, un poquito más de lo normal, pero están pletóricos", ha comentado.

Joaquín Prat, presentador del programa, ha sido el encargado de mantener la conversación directa con Rubio.

"Nuestra más sincera enhorabuena, Alejandra. Es una nueva vida, porque cuando traes a un hijo al mundo ya es para siempre", ha comenzado diciendo Prat.

Al preguntarle sobre la salida al hospital y al procedimiento al que se enfrentó la colaboradora, Alejandra Rubio ha decidido ser lo más sincera posible y señalar que no tiene nada que ocultar.

"El parto era programado porque yo he tenido una diabetes durante el embarazo y esto es así. A mí un momento mi ginecóloga me dijo que no podemos esperar a que un día te pongas de parto por tu salud, que no decido yo, deciden los médicos y por eso el parto se programó. Simplemente por un tema de salud y el parto en un principio iba a ser natural, pero al final no pudo ser porque estas cosas pasan".

Tras esto, ha querido dejar claro que no había ninguna cámara dentro del hospital y que el parto estaba previsto que fuera natural: "Estuvimos un montón de horas, pero al final no pudo ser. Nuestro hijo está sanísimo y precioso", ha señalado.

En lo que no ha querido entrar es en el tema de los parecidos con el pequeño. Entre los diversos temas, ha confesado que aún no sabe a quién se parece, ya que es "muy pequeñito". "A ver, sí se sabe, pero no nos lo quieres decir", ha dicho Prat.

La que sí que no ha conocido al pequeño Carlo es Carmen Borrego, hermana de Terelu: "Hablé con ella y evidentemente está nerviosa", señaló en una entrevista la colaboradora de televisión.