Iker Jiménez no se corta y apunta directamente a los empresarios desde 'Cuarto Milenio': "Ya basta del miedo"

Iker Jiménez cerró nuevamente Cuarto Milenio reflexionando las "campañas en contra de lo 'Milenario', más que en contra de mí", a raíz de la cobertura realizada desde Horizonte de la DANA. Una polémica que, a pesar del amago de una fuga de anunciantes, hizo que los dos programas que presenta en Cuatro se dispararan en audiencia.

"No guardo ningún rencor ni victimismo de ningún tipo", aseguró el periodista. "Yo no sé qué ha pasado, no podemos ir por la calle. Lo que nos dicen ha variado. El pueblo es insobornable e interpreta que ha habido una agresión que a ellos no les ha gustado", razonó.

Jiménez quiso compartir a continuación con la audiencia la propuesta que le hizo un amigo de abrir su "hermetismo" y tener un encuentro o una charla con empresarios. "Como todo lo que he vivido es tan tremendo, le dije que me congregara a esos grandes empresarios y gente influyente, ¡porque ya basta del miedo!', dijo dando un golpe en la mesa.

"Les quiero contar mi historia para que ustedes no anden cogiéndosela con papel de fumar, como hacen siempre, muchos temerosos de lo que digan", continuó diciendo el presentador de Cuarto Milenio en su comentario de este domingo en referencia a ese grupo de poderosos que controlan ciertos sectores.

"A mí me han orquestado todo esto y no han podido. ¿No puede ser interesante esto que me ha pasado para gente más importante, que manejan millones, influencia y campañas? ¿Cómo los CEO de tantas empresas tienen tanto miedo a quedar mal con quién?", se preguntó.

Iker Jiménez, indignado durante su comentario final en 'Cuarto Milenio'.

"Sociedad del miedo"

El presentador aún no sabe si hará o no esa charla, pero insistió en que no siempre ha de mandar las consignas del sistema. "Señores empresarios o personas influyentes: no tienen que hacer tantas cosas de cara a la galería o por miedo de no ofender. Vemos a grandes compañías que hacen cosas en que no creen. Pero lo hacen para que no les critiquen", deslizaba.

"Si todos actuamos para 'no meternos en líos', en esta sociedad manda el abusón que da a la tecla", continuó Jiménez asegurando que, a su juicio, "todo el mundo tiende a la hipercorreción". "Me parece muy bien, pero cuando es excesiva, el pueblo valora la libertad, el que va hacia el otro lado".

El periodista considera que ocurre esto porque "estamos en la sociedad del miedo". "El pueblo es tan inteligente que va a premiar al que se desmarque, al que no quiera agradar a todo el mundo", zanjó.