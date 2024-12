Una soltera de 'First Dates' vive un bochornoso momento con su cita, fan de Raphael: "No me gustan que me canten tanto"

Una noche más, varios solteros han buscado darse una oportunidad en el amor en First Dates. En este caso, era Ana, una empresaria jubilada de Cádiz, quien quería sentir de nuevo mariposas en el estómago. El programa le propuso una cita con Manuel, un funcionario retirado procedente de Granada y que era un ferviente seguidor de Raphael.

El programa mostraba a Ana como una mujer muy aventurera. La empresaria vivió una temporada larga en Alemania, donde llegó a casarse “por lo civil”. Su estatus de jubilada le ha dejado tiempo para desarrollar su pasión por el senderismo, el yoga y también por los viajes.

“Acabo de venir de Vietnam. Un mes me he tirado allí. He estado en China, en Perú, en los Balcanes… Yo puedo estar comiéndome un bocadillo en un escalón y puedo estar en el hotel más lujoso que haya”, explicaba a Carlos Sobera mientras esperaba que entrase por la puerta su cita.

Ana buscaba conocer a una persona con la que conectar de nuevo y que se convierta en su compañero de viajes por el mundo, así como un apasionado de los deportes. El formato le propuso un encuentro con Manuel. Funcionario jubilado procedente de Granada, confesaba ser muy fan de Raphael. “Siempre he sido una persona que me gusta hacer mi propio show. Me gusta la espontaneidad”, compartía el soltero al equipo del programa.

Tan seguidor era de Raphael, que Manuel le cantó un fragmento de Mi gran noche. Esto ha causado el efecto opuesto al que buscaba el granadino. “¡Ay, qué vergüenza!”, exclamaba la empresaria. Para el funcionario, la impresión fue más positiva. “Es una mujer muy atractiva, guapa, tiene buen cuerpo”, confesaba a las cámaras del dating-show.

Manuel justifica su actitud cantarina al equipo del programa. “Muchas veces le digo a la gente cantando las cosas. Son mis cosas naturales, no es porque es un circo. En cualquier momento, me sale Raphael como me sale otro cantante. En este caso me sale Raphael porque tiene unas canciones muy de amor y desamor”, señalaba.

El granadino buscaba conquistar a su cita mediante canciones de Raphael. De hecho, que cantase tantos temas del artista de Linares. “No me gusta que me cante tanto. Otra cosa es que supiera cantar. Una persona que coge una guitarra, me cante y encima me compone… Eso me vuelve loca”, expresaba la gaditana al formato.

Lejos de cesar, Manuel fue a más cuanto el equipo le propuso ir a la sala de intimidad, donde lo dio todo en el karaoke. “Se cree que canta bien porque seguramente que la gente lo aplaude y lo felicita. Manuel, eres un monstruo. Entonces se engrandece”, confesaba Ana a las cámaras de First Dates.

Dado que la actitud de Manuel no le gustó, Ana fue muy clara señalando que no quería otro encuentro con el granadino. “Para una segunda cita, no te veo”, reconocía.