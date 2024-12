El giro de Risto Mejide en su perfil televisivo: de juez de 'talent' a ser el "agitador" de la actualidad en Mediaset

Risto Mejide, como jurado de 'Got Talent' y presentador de 'TEM', en un fotomontaje Mediaset España

"Yo, como jurado de 'talent shows', tengo los días contados. No me apetece seguir. De hecho, creo que el año que viene será el último que haga como jurado de Got Talent". Estas frases de Risto Mejide datan del pasado 17 de octubre y parecen marcar el fin de una etapa en su trayectoria profesional, aunque tenga firmada una temporada más con el formato de talentos.

Prácticamente sin que la audiencia sea consciente, han pasado casi 20 años desde que el publicista apareciese por primera vez en pantalla. Lo hizo en el rol del que ahora se está despidiendo, siendo parte del jurado de un programa que emitía Antena 3 y que producía Gestmusic, El invento del siglo.

No duró demasiado tiempo en parrilla, pero sí el suficiente como para que la productora dirigida por Tinet Rubira viera en Mejide un filón televisivo. En el otoño de 2006, fichó como jurado de Operación Triunfo, que por aquel entonces se emitía en Telecinco.

Para bien o para mal -en eso, el espectador es el juez-, fue el punto en que se empezó a hablar de Risto. Sus durísimas valoraciones a los participantes de OT pasaron a la historia del concurso, pero, años más tarde, el catalán desveló su verdadera "motivación" para lanzarlas. Y esta nada tenía que ver con los 'triunfitos'. Ellos solo eran el daño "colateral".

Lo hizo en Viajando con Chester y frente a una de las concursantes con quien más crítico fue, Esther Aranda, de la edición de 2008. "Es evidente que luego dio audiencia y nos reportó ingresos a ambas partes, pero mi motivación era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas, no érais vosotros", aceptó.

Risto Mejide se reencuentra con Esther Aranda 15 años depués de 'OT 2008'. Mediaset España

Una enorme trifulca en directo con Jesús Vázquez acabó con Risto fuera del espacio que ahora ofrece Amazon Prime Video. No con su carrera como jurado, que se extendió a programas como Tú sí que vales, Factor X, Top Star y, por supuesto, Got Talent España, donde aparece desde 2017.

'TEM', el motor del cambio

El verdadero punto de inflexión en su recorrido televisivo llegó a principios de 2019. En enero, Fuencarral apostaba por un formato para las sobremesas de Cuatro que mezclase con atino la información, con especial énfasis en desmontar 'fake news', y humor.

Risto Mejide asumió las riendas de Todo es mentira, que puso en la palestra a rostros como Marta Flich, Virginia Riezu o Luis Fabra, y sacó a la luz otras facetas de políticos como Susana Díaz, Esperanza Aguirre, Irene Montero, Cristina Cifuentes o Carolina Bescansa.

Risto Mejide, en 'Todo es mentira' Mediaset España

Mientras TEM se convertía poco a poco en un pilar fundamental de las tardes del segundo canal de Mediaset, Risto iba descubriéndose ante el público como presentador de actualidad. Capaz de azuzar al poder político con independencia de su color y moderar debates. Sin desconectarse del tono cómico del espacio que tan bien le diferencia de otros formatos que abordan actualidad en la casa: Vamos a ver, TardeAR, En boca de todos...

La consolidación de Risto Mejide en su nuevo rol televisivo -también como productor, con su empresa Vodevil TV- debería ser Demos: El gran sondeo. En la propia presentación, se describió a Risto, más que como conductor, como "agitador" del debate entre las distintas gradas que componen el plató. Sondeos intergeneracionales que, por cierto, apelan a las cuestiones que más interesan en la calle.

No cabe olvidarse de Viajando con Chester, que volverá a Cuatro en el primer trimestre de 2025. Las charlas que mantiene Risto con los entrevistados tienen un carácter más íntimo, pero para nada están desconectadas de la actualidad. Solo hay que remitirse a los personajes que han pasado por el sofá en las últimas temporadas: Irene Montero, Pilar Rahola, Luis Rubiales, Sandro Rosell, Bárbara Rey...