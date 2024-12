Adiós a Víctor Sandoval: 'Ni que fuéramos Shhh' se pronuncia sobre la larga ausencia del colaborador en el magacín

Muy comentado fue la discusión que hubo entre Víctor Sandoval y Marta Riesco a mediados de noviembre. Tal fue el nivel de volumen que se vivió, que el formato tuvo que pedir disculpas, con María Patiño al día siguiente haciéndose eco de lo sucedido. Desde entonces, el tertuliano no ha vuelto a aparecer en el magacín producido por Fabricantes Studio.

Polémica fue su frase “por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas”. De hecho, hubo algunos espectadores que llegaron a pedir su salida del magacín. Lo curioso es que, desde el incidente, Marta Riesco sí que acude periódicamente al magacín. De hecho, este mismo miércoles 4 de diciembre ha acudido y también ha ejercido de reportera, entrevistando a Robbie Williams en la première de Better Man.

Dada su larga ausencia, han surgido voces que se preguntan qué ha sucedido con el colaborador, uno de los más emblemáticos que tiene Ni que fuéramos Shhh. De ahí, que hubiera usuarios que lanzasen la pregunta sobre qué ha pasado con el ex de Nacho Polo. Fue este pasado martes 3 de diciembre cuando Claudia Salcedo, ‘digital creative’ del formato de Canal Quickie la que ha despejado las dudas sobre el destino de Sandoval.

Lo cierto es que Víctor Sandoval no está acudiendo a su puesto de colaborador en Ni que fuéramos Shhh por su participación en la nueva temporada de Bake Off: Famosos al horno. El tertuliano está concentrado en esta nueva faceta culinaria y no reaparecerá hasta que termine su concurso.

“Víctor está en Bake Off. Lo que él no sabe es que, cuando salga del concurso, se va a jartar de cocinar aquí”, expresaba Salcedo. Con lo cual, se despeja la duda sobre la ausencia de Sandoval, quien volverá a sentarse como colaborador en Ni que fuéramos Shhh en cuanto termine de grabarse su participación en el talent culinario.

Víctor Sandoval y Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Esto provocará que haya que esperar para el reencuentro entre Sandoval y Riesco en el plató del formato que emite Ten TV. En la discusión, Sandoval estuvo especialmente agresivo, llegándole a amenazar con el palo que llevaba, dado que iba disfrazado de Tutankamón.

“El palito este te lo vas a comer”, exclamó, dado que Sandoval casi le golpeaba a la periodista. “¡Que me voy a comer qué! ¡Que me voy a comer qué!”, gritó el tertuliano. “¿Por qué eres tan agresivo?”, le preguntó Riesco. “¡Que yo soy agresivo! ¡Por mujeres como tú los hombres tienen problemas!”, respondía el colaborador.