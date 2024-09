Ana Obregón se ofrece a pagar la operación contra el cáncer de un invitado en plena emisión de 'Y ahora, Sonsoles'

Esta tarde, Ana Obregón se ha estrenado como la nueva colaboradora de Y ahora, Sonsoles. Durante su primer día de trabajo en el programa presentado de Sonsoles Ónega, su nuevo fichaje ha participado en la intervención del divulgador científico Luis Verdú, donde mostraba cómo mejorar los hábitos para dormir mejor.

Sin embargo, este no ha sido el momento más destacado de la intervención de la actriz y bióloga en su primera emisión en el magacín. El invitado de hoy ha sido Luis Montoto, quien ha querido compartir su testimonio como paciente de un tumor que los médicos le han indicado que no se puede operar. Él no esperaba que la colaboradora se ofreciera a ayudarle, gracias a su fundación, para explorar todas las opciones posibles.

La historia comenzaba cuando el protagonista se encontraba de vacaciones en Tenerife, disfrutando de la final de la Eurocopa. En ese momento, comenzó a encontrarse mal, aunque en un principio no le dio importancia. A partir de la hora de la cena, ya no recuerda nada de lo que ocurrió. Comenzó a convulsionar y fue trasladado a un hospital. Tras varias pruebas, le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable.

Ana Obregón en 'Y ahora, Sonsoles' Atresmedia Televisión

En un primer momento, le daban solamente unos meses de vida. De vuelta en Sevilla, pidieron un segundo diagnóstico. Esta vez, la esperanza de vida se extendía a unos años. Aún así, Luis no se rinde, ya que quiere ver crecer a sus hijos y conocer a que está en camino. Por ello, la familia al completo ha creado una plataforma para recaudar dinero para su causa y lograr encontrar una solución.

Ana Obregón ha visto reflejado en esta historia lo que vivió con su hijo, Aless Lequio. Ella ha querido hacer referencia a que normalmente siempre se dice que un tumor de estas características no puede ser intervenido, pero que con la combinación de quimioterapia y radioterapia se va a reducir mucho.

En ese momento, ha entrado en directo la mujer del protagonista, Cristina. A través del teléfono, ha indicado que está totalmente de acuerdo con el discurso de Ana Obregón. La misma no ha podido contenerse, ya que siente este tema de una forma muy profunda: "Me gustaría, desde la fundación, pedirle a tu marido el teléfono y estar contacto con él para poder financiar la operación, porque sé que la van a hacer. Me encantaría".

Los protagonistas le han agradecido este bonito gesto a la colaboradora. Ella misma ha explicado que crear esta organización era el deseo de Aless Lequio. El objetivo de la misma es financiar investigación para ayudar en la lucha contra el cáncer de niños y jóvenes. Por otro lado, Luis ha recordado que también han abierto una cuenta en la plataforma GoFundMe para quien quiera aportar su granito de arena a esta causa.

La voz de la experiencia

"Eres joven, tienes un hijo que viene, otro que ya está... Tú tienes que pensar en ellos. Aquí la ciencia es lo importante. Porque gracias a que hay miles de científicos en el mundo entero que son anónimos, que no ganan como un futbolista, pero que están ahí y dedican la vida a investigar, en los países donde hay dinero para investigar. Aquí, habrás visto, que hay pocas cosas...", ha explicado la colaboradora.

Ella le repite lo que le decía a su hijo durante esta dura etapa, mientras duraba el tratamiento: "Un día más, un día menos. Cada 'quimio' que te das, una menos. Cada 'radio' que te das, una menos. Y estar el máximo tiempo posible rodeándote de tu amor".